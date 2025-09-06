Комитите потеглиха към Русе с обезглавен треньорски щаб и половин дузина липсващи футболисти

С обезглавен треньорски щаб и половин дузина липсващи играчи вчера сутринта „Беласица“ потегли по 500-километровото трасе до Русе със задължителната обедна спирка в Правец. Снощи комитите се настаниха край Дунава, а тренировката им на базата на драконите бе съобразена с по-късния начален час на мача – 19.00. „Футболистите тренираха нормално през седмицата, а как ще им се отрази оставката на старши треньора Христо Господинов, ще се види на самия мач с „Дунав“. Дано късметът, който ги отбягва от началото на сезона, ги споходи този път, защото иначе трудът им отива нахалост“, коментира вчера управителят на петричкия клуб Иван Златински, който в движение отпразнува 62-ия си рожден ден. Треньорският тандем Ивелин Петков-Христо Бахтарлиев не може да ползва наказаните Мартин Тодорски и Димитър Яръмов и контузилите се при домашната загуба от „Вихрен“ Атанас Карачоров и Ядам Сантана. Втори мач на своите пропуска и капитанът Валентин Костов, чиято аркада, получена в края на срещата с дубъла на ЦСКА, все още не позволява максимално натоварване. На тяхно място в автобуса се качиха младите Антон Попов и Христослав Ячев, за сефте в групата попадна и роденият през 2007 г. талант от с. Първомай Илиян Филчев. През седмицата, предхождаща визитата на петричани, потеглилият отлично в кампанията русенски тим се раздели с халфа Виктор Василев и привлече под наем крилото на „Септември“ (Сф) Борислав Маринов. 20-годишният столичанин е истински кошмар за гостите, защото 4 от всичките 12 попадения по сметката му във Втора лига са в мрежата на „Бела“. Смуглият щурмовак вкара 2 пъти за „Септември“ на стадион „Цар Самуил“ за обрата с 2:1 през пролетта на 2024 г., преди това се разписа и при успеха с 2:0 в София. За капак Маринов заби единствения гол при победата на „Ботев II“ срещу бяло-червените в края на юли 2024 г. на базата на жълто-черните в пловдивския квартал “Коматево“. Домакините се готвят да почетат Деня на Съединението, подарявайки на всеки от зрителите български флаг, освен това в стремежа ст. „Дунав“ да си върне реномето на най-посетено съоръжение във Втора лига, отнето му от „Царя“ през миналия уикенд, ръководството на небесносините обяви свободен вход от този мач нататък за всички млади футболисти, трениращи в ДЮШ на останалите клубове в 130-хилядния град.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





