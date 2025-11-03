„Беласица“ прекъсна 5-месечната суша с пирова победа след 3 отменени гола в Своге

„Беласица“ се наложи с 1:0 над „Спортист“ в Своге и 5 месеца по-късно футболистите от петричкия клуб си припомниха вкуса на победата. Дългоочакваният успех обаче имаше пиров привкус, след като секунди преди почивката тежка контузия получи капитанът Кирил Георгиев, който бе принудително заменен под рамката от младия Александър Карпаров, дебютирал със суха мрежа в крайна сметка. Гостите, които затвърдиха традицията да играят успешно срещу шоколадите, доминираха на терена край река Искър и можеха да си тръгнат с още по-убедителен успех, ако не бяха пропуските на Аспарух Смилков, Димитър Иванов и Тони Пасос. През първата част бяха отменени и 3 техни гола. Попадение на новото попълнение Георги Каракашев не бе зачетено заради нарушение срещу Петър Дебърлиев още в началото, минути по-късно мрежата на домакините разтърси и централният защитник Милен Гамаков, като този път голът не бе признат поради сигнал за изключително спорна засада. При третата ситуация топката посети мрежата на шоколадите в 38-та мин. след разбъркване в резултат на центриране от фал, но отново бе вдигнат флага за офсайд на автора на попадението Каракашев. Въпреки всичко хората на Живко Желев изглеждаха мобилизарани до крайност и отправиха 4 точни удара през първата част, а след паузата броят им набъбна до 13. Домакините се отчетоха с една греда и опасен изстрел, спасен от Малкия Валяк преди сакатлъка с коляното му. В 69-та мин. „Спортист“ останаха с човек по-малко, след като френският бранител Лионел Самба свали на земята откъсващия се Димитър Иванов и в качеството си на последен в защитата бе изгонен с директен червен картон от съдията Иван Христов. В така сложилата се ситуация на терена „Бела“ натисна и скъпоценният гол падна в 79-та мин. Тогава Аспарух Смилков пусна диагонален пас към Д. Иванов, който без колебание с удар с левия крак в далечния ъгъл принуди Дебърлиев да капитулира и сложи край на дългото чакане.

Асп. Смилков /сн. 2/ бе архитектът на триточковия гол на Д. Иванов /сн. 3/ сн.3 2 гола на Г. Каракашев бяха отменени в Своге

„СПОРТИСТ“: Дебърлиев, Мур /83-Хр. Иванов/, Самба, Сп. Георгиев, Бастунов, Гогов, Тодоров, Нето /60-Пинейро/, Монтейро /76-Балъков/, Ив. Георгиев /76-Добрев/, В. Димитров /83-Гелин/.

„БЕЛАСИЦА“: К. Георгиев /46-Карпаров/, Петров, Яръмов, Гамаков, Ергин, Тодорски, Каракашев, Смилков /86-Марчев/, Пасос /86-Божинов/, Янев /58-Ахису/, Д. Иванов.

СТАНЧО СТАНЧЕВ