„Беласица“ привлече централен нападател с 5 мача в националния отбор

Две дузини футболисти стартираха в увертюрната зимна тренировка на „Беласица“ вчера. Най-познатото име сред попълненията от последния час е централният нападател Калоян Кръстев, който обра най-шумните аплодисменти на близо стотината бяло-червени фенове, уважили заниманието на стадион „Цар Самуил“ в приятния неделен следобед. 26-годишният столичанин за последно игра за „Черноморец“, но се раздели с акулите след края на есенния полусезон. В навечерието на Нова година голаджията е постигнал договорка с шефовете на петричкия клуб и дори вече е подписал договор. Кръстев има изключително богата кариера зад гърба си. Юноша е на „Славия“, освен това е бил още в ЦСКА, ЦСКА 1948, „Берое“, „Локомотив“ (Сф) и „Хебър“. Има 5 мача за националния отбор, визитката му включва 250 срещи с 25 гола и 12 асистенции, както и 33 мача с 10 гола за примаверата на италианския „Болоня“. От „Спортист“ (Своге) на „Царя“ пристига и 21-годишният централен защитник Мирослав Колев, който е ритал още за „Септември“ (Сф), „Славия II“, „Пирин“ (Рз) и дубъла на орлетата. През есента участва в 11 мача на шоколадите, преди да попадне в чистката на наставника Ахмед Хикмет в края на полусезона. За да укрепи рамката на „Бела“, в крайния Югозапад се завръща санданчанинът Костадин Котев. След като спечели Югозападната Трета лига с родния „Вихрен“, той се премести в „Янтра“, където докрая остана в сянката на титуляря Християн Василев, което наложи раздялата му с габровци. До момента комитите разполагаха единствено с младия Александър Карпаров и сега Котев ще трябва да спечели доверието на треньора на вратарите Евгени Русев и да докаже, че има място под бяло-червената рамка. 24-годишният аматьорски национал, който е бранил още мрежите на „Балкан“ и „Чавдар“ (Етр), е поредният бивш футболист на „Вихрен“ след Антон Карачанаков, който ще подсили „Бела“, заедно с опитния Александър Якимов, който отново облича екипа на комитите след 10-годишна пауза.

К. Кръстев излиза на терена заедно с наставника Ж. Желев Ант. Карачанаков и М. Колев в компанията на завърналия се след тежка контузия Ат. Карачоров Бившите еделвайси Ал. Якимов и К. Котев се качиха рамо до рамо за старта на заниманието Точно в 14.30 ч. капитанът Асп. Смилков (вдясно) изведе колегите си за встъпителната тренировка Петричанинът П. Караангелов отново е у дома

СТАНЧО СТАНЧЕВ