„Беласица“ привлече цял отбор нови попълнения в опит да избегне изпадането

В опит да избегне изпадането „Беласица“ привлече цял отбор нови играчи, преди да обяви зимната си селекция за приключена. След контролата с „Пирин“ комитите официализираха трансферите на последните петима футболисти, сред тях са трима от дошлите на проби, които бяха одобрени в хода на приятелските срещи. Тони Тасев е поредният опитен състезател, който се присъединява към бяло-червените. Крилото е на 31 г. и след като се прибра от престой в Турция, през есента изигра за „Славия“ 7 двубоя с 1 гол и 1 асистенция. В цялата си кариера михневецът има 200 мача в родния елит и несъмнено е трансферният удар на петричани тази зима. Вратарят Владимир Иванов е човекът, на когото се разчита да замести контузения Кирил Георгиев. Стражът е на 20 г. и пристига под наем от столичния „Септември“ до края на настоящата кампания с 4 срещи зад гърба си през есента. Атаката подсилва 36-годишният Александър Якимов, който се раздели с „Вихрен“ след 8 сезона и половина в тима от Сандански. Преди около десетилетие той изкара кратък период в „Бела“ в ЮЗ Трета лига. Динчо Йовчев е третият централен бранител, избран да запълни пробойните в отбранителния вал в пролетното продължение на първенството. 20-годишният кадър на местната школа записа серия успешни мачове за родния си тим при професионалистите, носеше и капитанската лента. От лятото облече екипа на аматьорския „Банско“, преди това мина и през дубъла на орлетата. За място под рамката ще се бори и Костадин Котев, който е на 24 г. и за последно беше резерва в „Янтра“.

Конкурентите за място под рамката Вл. Иванов и К. Котев

„Съставът е изцяло окомплектован, ако не се появи нещо много, ама много добро“, заяви видимо доволен наставникът Живко Желев. Още през декември клубът обвърза с договори Петър Караангелов, Антон Карачанаков, Димитър Илиев и Кристиян Вълков, в началото на януари парафира контракта си Калоян Кръстев, а от средата на месеца със статут на преотстъпен дойде от „Вихрен“ нигериецът Даниел Кикиово.

СТАНЧО СТАНЧЕВ