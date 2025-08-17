„Беласица“ роптае срещу еднаквия аршин при наказанието на бития и бияча

Шефовете на „Беласица“ ще обжалват санкцията на Мартин Тодорски, който бе ударен от Дисципа на БФС с 4 мача аут от терените за екшъна в Горна Оряховица миналия уикенд, което означава, че 20-годишният халф ще бъде на разположение на старшията Христо Господинов чак за визитата на дубъла на „Лудогорец“ идния месец. „Със сигурност ще обжалваме наказанието на Тодорски, защото то е квалифицирано по същия член, който е приложен и към капитана на домакините Мариян Иванов, тоест, деянието на Мартин е приравнено с неговия удар с крак в корема на нашия играч, което считаме, че не е коректно. Искаме малко да се тушира напрежението от този мач, имаме много важен двубой в неделя и ми се ще да забравим за всичко случило се предната седмица. Надявам се също така да не коментираме съдиите повече“, поясни спортният директор на комитите Герасим Заков, който допълни, че до вчера в клубната канцелария не е постъпил отговор на жалбата на „Бела“ по адрес на съдията Вилиян Видинов и в Петрич не знаеха дали все пак някакво наказание го е застигнало.

Мартин Тодорски Герасим Заков Владимир Гогов



Същевременно беше потвърдена информацията, че доскорошният опорен халф на бяло-червените Владимир Гогов е подсилил „Спортист“ /Своге/. Основният мотив на самуиловеца за раздялата с петричкия тим преди месец и половина бе открилата се тогава възможност той да заиграе в чужбина. Очевидно обаче подобен вариант не се е реализирал до този момент и той е решил да премине при шоколадите. 27-годишният футболист изкара в „Бела“ последните 4 г., с авантюрите от по половин сезон, съответно в дубъла на ЦСКА 1948 и елитния румънския „Академика“ /Клинчени/. В актива си има 118 мача в нашенската Втора лига, 92 от които за комитите, а останалите със „Септември“ /Симитли/ и авиаторите от Бистрица. В северната ни съседка взе участие в 10 двубоя, а след изпадането от тамошната суперлига се върна на „Царя“ за втория си период, за да напусне отново в края на юни.

