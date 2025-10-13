„Беласица“ се даде на „Рилецо“ в края с мисълта за оцеляването в професионалния футбол

„Беласица“ отпадна от турнира да купата на България, след загуба с 2:1 от лидера на Югозапад „Рилски спортист“ и комитите вече могат да се съсредоточат изцяло върху мисията за оцеляване в професионалния футбол. Първото полувреме на ст. „Искър“ в Самоков премина сравнително равностойно, с лек игрови превес на домакините и твърде малко голови положения. Активът на петричани до почивката се изчерпва с един удар с глава на Виктор Янев, който не затрудни Алексей Андреев, отсреща Кирил Георгиев спаси фал. След почивката мачът продължи в същото русло, но двата отбора леко вдигнаха оборотите и неслучайно тогава паднаха всичките голове в мача. Първи до попадение се добраха скиорите в 72-та мин. Пас в коридор между Васил Божинов и Димитър Яръмов стигна до резервата Красимир Панчев, който напредна и успя да преодолее Малкия Валяк. Сравнително бързо „Бела“ се върна в срещата с изравнително попадение в 77-та мин. Добра акция преминала през Аспарух Шамкалов и Тони Пасос прати топката към Васил Божинов, който с левия крак я прати в левия ъгъл зад Андреев. Редовното време отиваше към края си и двамата наставници вече градяха стратегии за предстоящите продължения, когато идентична грешка в защитата на бяло-червените, които в този мач играха с резервния си сив екип, реши битката в полза на „Рилецо“. Местните фенове вдигна на крака Калоян Доковски в 87-та мин., а време за ответна реакция не остана.

Ж. Димитров отново облече екипа на родния клуб В. Божинов се разписа при първото си появяване в игра след треньорската смяна, но голът му не стигна Повелият атаката на „Бела“ в Самоков В. Янев /вдясно / в битка с Г. Минков и М. Кръстев.

Така хората на Пламен Крумов продължават към 1/16-финалите, където в края на октомври посрещат столичния „Локомотив“. Повторен дебют за гостуващия тим след едногодишно отсъствие направи завърналият се от „Банско“ флангови щурмовак Живко Димитров- Ромарио Джуниър.

„РИЛСКИ СПОРТИСТ“: Андреев, Маджаров, Миланов /45 – Тодоров/, Генев, Доковски, Бешев, Минков /90 – Кочилов/, Дрянов /64 – Ангелов/, Кръстев /64 – Панчев/, Божилов, Христов /75 – Долапчиев/.

„БЕЛАСИЦА“: К. Георгиев, Хр. Петров /45 – Пасос/, Яръмов, Гамаков, Шамкалов, Тодорски, Марчев /80 – Ж. Димитров/, Сантана /90 – Филчев/, Д. Иванов /64 – Божинов/, В. Янев /64 – Йорданов/, Смилков.

СТАНЧО СТАНЧЕВ