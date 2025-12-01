„Беласица“ се занули с чуковете и излезе в зимна ваканция с червения фенер

„Беласица“ и „Миньор“ не си вкараха голове в Петрич и поделиха точките в югозападното дерби на Втора лига, а съдейки по аплодисментите от страна на 50-имата ултраси на чуковете след края на мача, от равенството по-доволни останаха гостите. Това, което е сигурно след този мач, е, че комитите ше зимуват на последното място в лигата, тъй като техните есенни мачове вече приключиха и червеният фенер им принадлежи. В последния момент от състава на бяло-червените отпадна Милен Гамаков, което принуди Живко Желев да върне в центъра на защитата халфа Георги Каракашев. Освен това Виктор Ергин бе командирован на десния бек, за да замени наказания Христо Петров, а неговото място в лявата зона на ариергарда зае миналогодишният голмайстор на отбора Аспарух Смилков. В 10-та мин. разбъркване пред домакинската врата завърши с неточен удар на Валентин Петров, после Димитър Иванов също не намери рамката зад Иван Гошев. В 32-та мин. наглед безобидно центриране на Виктор Ергин затрудни стража на чуковете, който се разтегна и изби в корнер.

Комити /сн. 1/ и чукове /сн. 2/ отново поделиха точките, както на старта на сезона в Перник през юли Трибуните на „Царя“ съвсем оредяха

Веднага след почивката Данило Терасенко центрира остро към Преслав Йорданов, чийто удар с глава мина над гредата. Капитанът А.Смилков опита шут в 50-та мин., при който топката рикошира в тялото на Илиян Филчев, но Гошев внимаваше. В 66-та мин. директно от фал Д. Иванов насочи топката към горния десен ъгъл, за да провокира ефектно спасяване на вратаря на гостите. Секунди по-късно Терасенко сервира от фланга към Петър Вуцов, който стреля с гръб към вратата, но неточно. В 70-та мин. Пр. Йорданов пробва изненадващ удар в близкия ъгъл, но Александър Карпаров успя да избие в корнер. После отново Терасенко центрира опасно и от чиста позиция Павлин Чиликов с глава уцели напречната греда. Минутите на жълто-черния подем продължиха с неточните удари към вратата на „Бела“, отправени последователно от Касиано Бузон и Виктор Василев. В добавеното време домакините организираха финална контраатака, при която Тони Пасос върна топката от аутлинията на крака на Константин Йорданов, който стреля силно, но рефлексът на Гошев съхрани нулевото равенство.

„БЕЛАСИЦА”: Карпаров, Ергин, Яръмов, Каракашев, Смилков, Тодорски, Филчев /74 – Пасос/, Марчев, Димитров, Д. Иванов, Ахису /62 – К. Йорданов/.

„МИНЬОР“: Гошев, Романюк, П. Вуцов, Чиликов, М. Орачев, Й. Йорданов, Терасенко /90+2 – Михов/, Тодоров /57 – Василев/, В. Петров, Бузон /78 – Симеонов/, Пр. Йорданов.

СТАНЧО СТАНЧЕВ