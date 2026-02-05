„Беласица“ се похвали с двама национали от U13, шефът на школата Ив. Стоянов: Това е само началото…

От втородивизионния „Беласица“ се похвалиха, че двама от бяло-червените таланти са получили повиквателна за тренировъчния лагер-сбор на националния отбор във възрастовия сегмент U13. Сред избраниците на селекционерите за участие в триседмичния камп попадат Андон Каратанчев и Асен Грозданов. Техен треньор в школата на комитите е Николай Хаджиев, който работи целенасочено с набор 2013. Андон е десен бек, а Асен вътрешен халф в детската формация на петричкия клуб, която се състезава в областното първенство и приключи есенния дял с 10 победи и 1 равенство в 11-те изиграни мача. Координаторът на ДЮШ на „Бела“ Ивайло Стоянов заяви, че школата продължава да работи последователно в посока развитие на децата, с амбицията занапред подготовката да бъде на още по-високо ниво и подобни повиквателни да стават все по-чести. Това е само началото, заключи бившият международен рефер.

Новоизлюпените национали от крайния Югозапад А. Каратанчев и А. Грозданов

СТАНЧО СТАНЧЕВ