„Беласица“ си върна освободен нигериец, привлече треньор на вратарите и кондиционен специалист

След големите катаклизми в „Беласица“ на всички нива, получилият цялата спортно-техническа власт старши треньор Живко Желев подбра щаба си и вече стартира подготовката на отбора за визитата на бившия му тим „Етър“. Асистент на Желев ще бъде Ангел Павлов, чиято треньорска визитка включва съвместна работа с Любослав Пенев в „Локомотив“ (Пд) и Антон Велков в „Локомотив“ (Сф) в елита и с Мартин Ковачев в „Дунав“ във Втора лига. Павлов ще отговоря и за кондиционната подготовка на комитите. За формата на вратарите ще се грижи Евгени Русев, помагал на Димитър Димитров-Херо в „Спартак“ (Вн) и на Георги Чиликов в „Спортист“ (Своге), преди да влезе в щаба на Желев, когато старозагорецът пое болярите през миналия сезон. „Щабът е намален като брой ангажирани специалисти, акцентираме на качеството за сметка на количеството. Ако в хода на първенството преценим, че имаме нужда от още някого, ще го привлечем. Няма значение какво е било преди мен, въпреки че на всички е ясно, че причините за слабите резултати на отбора не са от днес или от вчера.

Анг. Павлов /сн. 2/ е новата дясна ръка на Ж. Желев /сн. 3/, а Евг. Русев /сн. 4/ ще тренира петричките вратари в треньорския му мандат на „Царя“ сн.3 сн.4

Промените, които се направиха, са съгласувани на най-високо ниво с принципала на клуба в лицето на кмета на общината, така че сега целта е да натрупаме колкото се може повече точки, а след една добра зимна подготовка и подходяща селекция, която да елиминира настоящия дисбаланс в отбора, да върнем „Беласица“ на място, което прилича на историята и традициите на клуба“, коментира между вчерашните две тренировки старшията Ж. Желев. Той вече върна в отбора нигериеца Питър Ахису, който бе доведен от Георги Петров преди време, но не беше одобрен от бившия спортен директор Герасим Заков и бе натирен. Сега младият африканец тренира наравно с останалите и според наставника на „Бела“ нападателят има потенциал, който трябва да покаже и развие в следващите месеци, ако разбира се своевременно документите и правата му бъдат уредени за бяло-червените.

СТАНЧО СТАНЧЕВ