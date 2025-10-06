„Беласица“ с нова издънка на „Царя“

„Беласица“ регистрира 3-та поредна загуба вкъщи с 0:1 от „Хебър“ и продължава да е единственият отбор в професионалния футбол без победа от началото на сезона. Въпреки че са притиснати до стената, бяло-червените отново изглеждаха твърде лимитирани в предни позиции и нито веднъж не затрудниха сериозно бившия си съотборник под пазарджишката рамка Борислав Груев. Още във 2-та мин. гостите поискаха дузпа да нарушение на Кирил Георгиев срещу Марио Дадаков, но реферът Георги Спасов не реагира. В 16-та мин. Ядам Сантана хвърли 40-метров диагонален пас към Аспарух Смилков, който стреля с левия крак покрай десния дирек. Малко по-късно шутът на Аспарух Шамкалов от въздуха бе избит в корнер. В 34-та мин. Валентин Доцев центрира към Илия Русинов, чийто удар срещна напречната греда. Светослав Диков посрещна отбитата топка и с глава я заби в мрежата, но голът бе отменен заради засада на дългуча. В заключителните секунди на първата част на свой ред Диков центрира към Русинов, който от чиста позиция стреля встрани.

„Беласица“ отново разочарова



Ситуацията за домакините, които грешаха всяко трето подаване, се усложни в 48-та мин., когато Доцев опита от далечен фал нещо подобно на диагонално центриране, при което топката премина през куп от играчи и влетя зад гърба на Малкия Валяк. Вместо логична реакция в предни позиции, която оределите трибуни на „Царя“ очакваха, играчите на „Бела“ оставиха Русинов да си разиграва коня по целия фронт на зелената атака. Първо негов изстрел отляво в 55-та мин. бе париран от вратаря, после бързакът изскочи отдясно и би встрани, за да дойде и 3-ия му голов шанс в 60-та мин., при който нападателят с №11 фронтално пак не сполучи. В 67-та мин. Сантана финтира бранител и падна в пеналта, но Г. Спасов не видя причина да посочи бялата точка. В края Тони Пасос нахлу по десния фланг и пусна успореден пас към Ирфан Садик, който не успя да засече. Центрирането от последвалия корнер кацна на главата на финландеца, ала таранът не улучи целта.

Оредяващите трибуни на „Царя“ продължават напразно да очакват първата победа на бяло-червените

„БЕЛАСИЦА“: К. Георгиев, Хр. Петров, В. Костов /77 – Филчев/, Гамаков, Шамкалов, Марчев /65 – Садик/, Тодорски, Сантана, Смилков /65 – Пасос/, Д. Иванов, К. Йорданов /46 – Гущеров/.

„ХЕБЪР“: Груев, Дадаков, Вълчев, Любенов, Цветанов, Ангелов /65 – Хайдаров/, Каменов /86 – Велчев/, Дацев, Ганчев /90 – Павлов/, Русинов /86 – Маламов/, Диков.

СТАНЧО СТАНЧЕВ