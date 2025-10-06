„Беласица“ с нова издънка на „Царя“

„Беласица“ регистрира 3-та поредна загуба вкъщи с 0:1 от „Хебър“ и продължава да е единственият отбор в професионалния футбол без победа от началото на сезона. Въпреки че са притиснати до стената, бяло-червените отново изглеждаха твърде лимитирани в предни позиции и нито веднъж не затрудниха сериозно бившия си съотборник под пазарджишката рамка Борислав Груев. Още във 2-та мин. гостите поискаха дузпа да нарушение на Кирил Георгиев срещу Марио Дадаков, но реферът Георги Спасов не реагира. В 16-та мин. Ядам Сантана хвърли 40-метров диагонален пас към Аспарух Смилков, който стреля с левия крак покрай десния дирек. Малко по-късно шутът на Аспарух Шамкалов от въздуха бе избит в корнер. В 34-та мин. Валентин Доцев центрира към Илия Русинов, чийто удар срещна напречната греда. Светослав Диков посрещна отбитата топка и с глава я заби в мрежата, но голът бе отменен заради засада на дългуча. В заключителните секунди на първата част на свой ред Диков центрира към Русинов, който от чиста позиция стреля встрани.
Ситуацията за домакините, които грешаха всяко трето подаване, се усложни в 48-та мин., когато Доцев опита от далечен фал нещо подобно на диагонално центриране, при което топката премина през куп от играчи и влетя зад гърба на Малкия Валяк. Вместо логична реакция в предни позиции, която оределите трибуни на „Царя“ очакваха, играчите на „Бела“ оставиха Русинов да си разиграва коня по целия фронт на зелената атака. Първо негов изстрел отляво в 55-та мин. бе париран от вратаря, после бързакът изскочи отдясно и би встрани, за да дойде и 3-ия му голов шанс в 60-та мин., при който нападателят с №11 фронтално пак не сполучи. В 67-та мин. Сантана финтира бранител и падна в пеналта, но Г. Спасов не видя причина да посочи бялата точка. В края Тони Пасос нахлу по десния фланг и пусна успореден пас към Ирфан Садик, който не успя да засече. Центрирането от последвалия корнер кацна на главата на финландеца, ала таранът не улучи целта.
„БЕЛАСИЦА“: К. Георгиев, Хр. Петров, В. Костов /77 – Филчев/, Гамаков, Шамкалов, Марчев /65 – Садик/, Тодорски, Сантана, Смилков /65 – Пасос/, Д. Иванов, К. Йорданов /46 – Гущеров/.
„ХЕБЪР“: Груев, Дадаков, Вълчев, Любенов, Цветанов, Ангелов /65 – Хайдаров/, Каменов /86 – Велчев/, Дацев, Ганчев /90 – Павлов/, Русинов /86 – Маламов/, Диков.
СТАНЧО СТАНЧЕВ