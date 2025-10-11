„Беласица“ с нова схема в Самоков след грандиозната чистка на всички нива в клуба

„Беласица“ влиза в турнирната надпревара за купата на България днес с променено лице след грандиозната чистка, обхванала всички нива в клубната йерархия. След брънча в 10.00 ч. комитите потеглиха за Самоков, където ги чака лидерът в Югозападната Трета лига „Рилски спортист“. От групата липсват освободените централни нападатели Андон Гущеров и Ирфан Садик, както и капитанът Валентин Костов, който получи травма в адукторите в края на мача с „Хебър“ и ще се наложи да пропусне следващите поне 3 мача. До последно под въпрос бе участието на бразилския полузащитник Винисиус, който се оплаква от разтежение, въпреки че не взе участие в двубоя с гробарите. При тези обстоятелства, получилият пълното доверие на принципала в лицето на общината старши треньор Живко Желев трябва да изпробва нова схема и да намери подходящите изпълнители за нея, с оглед предстоящите мачове във Второ лига, изходът от които ще даде отговор имат ли сили бяло-червените да излязат от будната кома, в която са изпаднали от началото на кампанията. Статистиката показва, че напоследък пътят на „Бела“ в този турнир приключва твърде рано, но на стадион „Искър“ днес Ж. Желев със сигурност ще иска да види до каква степен подопечните му са готови за следващата визита в Своге на „Спортист“, който горе-долу е на същия хал в дъното на таблицата. „Жребий като жребий, съперникът ни в случая е „Беласица“, можеше да е всеки тим от втория футболен ешелон.

Съвсем различни задачи стоят през този сезон пред Ж. Желев /сн. 1/ и Пл. Крумов /сн. 2/ , които днес кръстосват шпаги край тъча на ст. „Искър“ Контузеният капитан В. Костов /вляво/ ще предаде лентата на К. Георгиев /зад него/ за следващите мачове

Съсредоточаваме сили за всеки следващ двубой, независимо дали е за първенство, или турнирна битка. Колкото и клиширано да звучи, това е реалността в момента“, заяви старши треньорът на „Р. спортист“ Пламен Крумов. През лятото неговият тим прибави много опит и качество, в лицето на вратаря Драгомир Петков, бившия защитник на „Левски“, „Славия“ и „Ботев“ (Пд) Виктор Генев и ексголаджията на „Берое“ и „Левски“ Венцислав Христов, към старите кучета в състава Григор Долапчиев и Илия Миланов, които са също със сериозни визитки. Мачът между 1-ия на Югозапад и последния във Втора лига предполага интересен и непредсказуем сблъсък, макар че статистиката от двубоите помежду им е категорично в полза на днешните гости. В 7-те срещи през ХХI век на ниво „А“ група и Трета лига петричани са спечелили 5 и имат 2 равенства с голова разлика 14:5.

СТАНЧО СТАНЧЕВ