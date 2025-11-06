Бела река „подля вода“ на бившия зам. областен управител К. Дурчов, процедури и проучвания забавят сериозно мегапроекта му за 18 луксозни къщи в Разлог

Воден обект, минаваща през парцела му в местността Кукурево на Разлог, внесе неочаквано усложнение в намерението на бившия зам. областен управител и директор на тотото Костадин Дурчов да строи ваканционен мегакомплес. Обектът е открит от Басейнова дирекция при проверка в Географската информационна система.

Проверка на място установява, че имотът на Дурчов, който е с площ 20 548 кв. метра и не е ограден, всъщност е застроен с 3 масивни постройки – две пететажни и една триетажна, които са на фаза груб строеж, а в югозападната му част има стари тухлени селскостопански постройки, които са полуразрушени. При обхода са заснети GPS данни в чупките на имота и между тях е установено, че преминават водни количества в оформено речно корито. Същото е изкопано с механизирана техника, като изкопните маси (камъни и почва) са натрупани от двете страни на течението. Според специалистите това е Бела река, чието корито преди навлизането в имота е в естественото си състояние. В самия парцел обаче е изграден брод от две бетонови тръби ф 800 в стоманобетонови клетки, в които постъпват водните количества, като дължината му е около 7 метра, след което реката продължава по терена.

Справка в сайта на Агенция по геодезия, картография и кадастър не откри информация за собствеността на брода, не са открити и границите на водния обект Бела река.

Предвид необходимостта от определяне на границите от община Разлог е предоставен проект за обект „Определяне на местоположението, състоянието и проводимостта с точни координати на коритото на Бела река”, но процедурата по определяне на границите на водния обект не е приключила. От Дурчов пък е поискано да представи допълнителна информация предвид обстоятелството, че реката е с неопределени граници и не може да се определи каква част от имота е зает от нея. От него е изискано още да предприеме необходимите действия за определяне крайбрежната заливаема ивица на водния обект, преминаващ през имота, и да представи в БДЗБР геодезическо заснемане и резултати от проведени хидравлични изчисления за високи води с повторяемост веднъж на 20 години.

Наложило се инвеститорът да поръча хидроложки и хидравлични изчисления, свързани с определянето на местоположението, състоянието и проводимостта с точни координати на коритото на Бяла река. Наетият проф. д-р инж. Николай Лисев изчислил, че речното корито е с естествен характер и приблизително трапецовиден напречен профил. Сега, още преди да се е заел с проекта по същество, Дурчов трябва да преоформи съществуващия водосток, като подмени двете тръби с правоъгълен отвор с ширина 3 м и височина 1.5 м, за да се повиши проводимостта на водата, и да укрепи около водостока коритото на реката с бетонна плоча с цел предпазване от ерозионни процеси. Дирекцията иска и стабилизиране откосите на брега.

При това, преди да започне работа по водния обект, инвеститорът трябва да мине процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, което ще го забави с месеци.

Проблем се очертава и при снабдяването на имота с електричество и вода, защото до местността няма изградена инфраструктура за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация. Налага се външните връзки до съществуващите отклонения да бъдат предмет на отделен проект съгласно изходните данни, които ще подадат експлоатационните дружества.

Както „Струма“ вече писа, бизмесменът и бивш общински съветник от Банско Костадин Дурчов планира да вдигне 18 модерни къщи, всяка с различен външен вид. Те ще са едноетажни и двуетажни, с по 3 и 4 спални, сауни и гардеробни, а в част от тях ще има малки фитнес и спа центрове. Всяка от къщите ще разполага с 2 паркоместа, до които ще се стига по вътрешните улици на оформящия се комплекс, както и веранда с покрито барбекю. Сградите, които банскалията ще строи с една от фирмите си „Тера инвест Разлог“ ЕООД, ще са с обща разгъната площ 10 402 кв.м. Между тях ще има паркова територия с детска площадка и зони за отдих на бъдещите собственици или наематели.

ВАНЯ СИМЕОНОВА