Белгийски турист се самоуби в хотел в Банско от любовна мъка

44-годишен белгийски турист се самоуби в хотел в Банско след любовна раздяла. Чужденецът е открит мъртъв във ваната на хотелска стая в сряда вечерта. Той сложил край на живота си по мъчителен начин – като обвил около главата си найлонов плик и се задушил. Оставил е предсмъртно писмо до майка си, от което се разбира, че е направил фаталния избор след края на любовна връзка. За случая е уведомено белгийското посолство. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 127 от НК – склоняване към самоубийство, съобщиха от Районна прокуратура – Благоевград.

Тина Георгиева