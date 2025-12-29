Белица благодари на Брижит Бардо за мечките

Съболезнователно писмо отправи кметът на Община Белица Радослав Ревански за Брижит Бардо – жената, прославила Белица с Парка за мечки.

„За нас, жителите на община Белица, тя ще остане завинаги жената, която даде втори живот на мечките и превърна Белица в място на надежда, състрадание и ново начало. Благодарение на нейната кауза, на нейната смелост да застане на страната на безгласните и страдащите, Паркът за танцуващи мечки край Белица се превърна в дом на спасението – там, където болката бе заменена със спокойствие, а страхът – със свобода. Всяка мечка, която днес живее достойно под небето на Белица, носи частица от нейното голямо сърце.

Брижит Бардо ни показа, че истинската слава не е в прожекторите, а в доброто, което оставяш след себе си“, написа Ревански. „Поклон пред светлата ѝ памет. Наследството ѝ ще живее – в шума на гората, в свободната стъпка на мечките, и в сърцата на хората, които никога няма да я забравят.

Почивай в мир, Брижит Бардо. Белица ще те помни“, се казва в текста.онастоящем той е дом на вече 17 мечки, пострадали от човешка намеса – включително животни, отглеждани в плен или при неподходящи условия и има достатъчно място, за да посрещне нови жители. Разположен между Южна Рила и Пирин с удивителна естествена природа от 12 декара иглолистна и широколистна гора, защитеното убежище е истински рай за мечките.