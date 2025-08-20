Белият дом създаде свой официален акаунт в TikTok, за да се възползва от възможността да разпростаранява посланията на президента Доналд Тръмп сред над 170-те милиона американски потребители на приложението за кратки видеоклипове, предава БТА.

Тръмп има слабост към тази социална мрежа, която по думите му е помогнала за набирането на подкрепа сред младите избиратели в хода на предизборната му кампания. В Конгреса на САЩ обаче има законодатели, които се безпокоят, че данните на потребителите могат да попаднат в ръцете на китайските власти.

Тръмп работи по сделка приложението TikTok, което е собственост на китайската компания ByteDance, да бъде закупено от американски инвеститори. Данни на разузнаването на САЩ сочат, че сегашните собственици са зависими от китайското правителство и това създава рискове за американските потребители.

Първото видео в новосъздадения акаунт на Белия дом (@whitehouse) бе качено във вторник. То съдържа кадри с Тръмп, който заявява: „Аз съм вашият глас“. Час след публикуването на видеото профилът на Белия дом вече имаше около 4500 последователи. Личният профил на Тръмп в TikTok има 15,1 млн. последователи, въпреки че последната му публикация е от 5 ноември 2024 г. – деня на изборите.





