Белият дом уволни директора на Центъра за контрол и превенция на заболяванията

Д-р Сюзън Монарес, която положи клетва като директор на CDC (Центърът за контрол и превенция на заболяванията) на 31 юли, беше отстранена от поста, съобщи Белият дом в сряда.



Няколко високопоставени служители на агенцията, както и такива с дългогодишен стаж, също подадоха оставки. Така CDC остава без ръководител, тъй като Министерството на здравеопазването не е назначило изпълняващ длъжността директор.

През пролетта бяха направени големи съкращения в CDC, а през август още 600 служители бяха уволнени.

Само седмици след началото на мандата си като директор Монарес се сблъска с министъра на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди относно политиката за ваксинации и отказа си да уволни няколко ветерани ръководители на CDC, сочат източници, цитирани от CNN.

Министерството на здравеопазването и социалните услуги на САЩ заяви в публикация в X: „Сюзън Монарес вече не е директор на Центръра за контрол и превенция на заболяванията. Благодарим ѝ за всеотдайната служба на американския народ. Министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши има пълно доверие в екипа в CDC, който ще продължи да бъде бдителен в защитата на американците от инфекциозни заболявания у дома и в чужбина.“

В изявление адвокатите на Монарес оспориха версията на правителството за събитията и заявиха: „Като човек с чест и отдаден на науката, тя няма да подаде оставка.“

„Сюзън Монарес не е в съответствие с програмата на президента „Да направим Америка отново здрава“, заяви говорителят на Белия дом Куш Десай.

„Тъй като Сюзън Монарес отказа да подаде оставка, въпреки че е информирала ръководството на Министерството на здравеопазването за намерението си да го направи, Белият дом уволни Монарес от позицията ѝ в CDC.“

Адвокатите на Монарес, Марк Заид и Абе Лоуел, заявиха, че отхвърлят известието, което клиентът им е получил.

„Нашата клиентка беше уведомена тази вечер от служители на Белия дом, че е уволнена. Като назначен от президента, утвърден от Сената служител, само самият президент може да я уволни“, казаха Заид и Лоуел. „Поради тази причина отхвърляме уведомлението, което д-р Монарес е получила, като несъстоятелно от правна гледна точка и тя остава директор на CDC. Уведомихме юрисконсулта на Белия дом за нашата позиция.“





