Бензин или дизел: кой двигател е по-надежден?

Проведено е проучване, експерти сравниха надеждността на бензиновите и дизеловите двигатели.

Експерти проведоха сравнителен анализ на надеждността на силовото предаване, като изследваха статистиката за повреди на двигателя и трансмисията, използвайки собствена база данни.

Експертизата на компанията ни позволява да създадем представителна картина на вероятните повреди на ключови компоненти на превозните средства. През последните пет години над 175 000 превозни средства са били диагностицирани чрез 112-точкова стандартизирана проверка за всеки модел.

Получената база данни е уникална.

За да сравнят бензиновите и дизеловите двигатели, експертите се фокусираха върху два ключови компонента: двигателят (ДВГ) и трансмисията (Трансмисия). Проучването е проведено върху превозни средства с пробег от 100 000 до 200 000 км.

Най-често срещаният проблем при превозни средства с този пробег са течове и замъгляване на маслото от двигателя и трансмисията. Това явление се наблюдава с почти еднаква честота както в двигателя, така и в трансмисията. Честотата на този проблем при бензиновите автомобили е била почти 60%, докато при дизеловите автомобили е била 52%.

Следователно, дизеловите силови агрегати демонстрират по-висока надеждност в това отношение.

Вторият най-често срещан вид повреда са неизправностите в изпускателната система, по-специално каталитичните конвертори и филтрите за твърди частици. В тази категория автомобилите с бензинов двигател са по-надеждни: процентът на повреди е 25,9% спрямо 29,4% за автомобилите с дизелов двигател.

Обобщавайки сравнението по всички тествани параметри за избраните компоненти (двигател с вътрешно горене и скоростна кутия), могат да се направят следните заключения.

„На първо място, съвременните автомобили демонстрират повишена надеждност като цяло. Пробегът, който преди се е смятал за критичен, сега се поема без сериозни последици – честотата на сериозни повреди и откази не надвишава 17%.

Що се отнася до общата оценка на надеждността, дизеловите автомобили се представиха само с 0,5% по-добре, което е в рамките на статистическата грешка, което означава, че те са приблизително равни по надеждност на бензиновите модели“, отбеляза експертът.