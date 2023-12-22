Бербатов седна на една маса с куп славни цесекари

Димитър Бербатов седна на маса в столично заведение с куп славни футболисти на ЦСКА, пише Prinsport.com. Организатор на предколедното мероприятие е Светослав Петров, а Бербатов е дошъл за около половин час, за да поздрави бившите си съотборници и приятели.

На фотоса освен близките до Бербо – Александър Томаш, Тодор Кючуков и Косьо Мирчев, са и Христо Янев, Стойко Сакалиев, Велизар Димитров, Емил Гъргоров, Евгени Йорданов, Тодор Янчев, Светослав Петров, Стоян Колев…

Любопитно, но факт – да събереш трима треньори от Първа лига на маса си е постижение! Това са Христо Янев /Ботев Враца/, Александър Томаш /Локомотив Пловдив/ и Светослав Петров /Етър/…

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