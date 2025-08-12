Бербо като сенсей, представи екипа на Манчестър Юнайтед

Димитър Бербатов е водеща фигура в кампанията, с която някогашният му тим Манчестър Юнайтед представи третия си екип за новия сезон.

7-кратният футболист №1 на България – двукратен шампион с „червените дяволи” и голмайстор на Висшата лига, се превъплъщава в ролята на сенсей, обяснявайки на своите ученици философията на клуба и отговорността да защитаваш неговите цветове.

Бербо идеално пасва в клипа, промотиращ екипа, който е черен с жълто-синя орнаментика. Във видеото участват още мениджърът Рубен Аморим, капитанът Бруно Фернандеш, Лени Йоро и Амад Диало.

„Ти измина дълъг път и днес трябва да запомниш защо тренираме, защо играем за тази фланелка. Силата не е правилният път. Трябва да имаш дисциплина, да си наясно с мислите си, с целите си, да се научиш да си устойчив и преди всичко – на търпение и смирение. Атаката е нищо без защита. Трябва да си бърз, да останеш фокусиран, балансиран, да уцелиш момента. Движи се като вода и удряй като мълния. Делиш тази фланелка с легенди. Почети ги така, както те биха те почели. Това е начинът, по който го правим в Манчестър”, казва Бербатов към своя ученик в клипа./telegraph.bg





