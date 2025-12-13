Бернската конвенция приветства напредъка по казуса „Струма“ през Кресненското дефиле

Постоянният комитет на Бернската конвенция приветства напредъка по казуса с АМ „Струма“ през Кресненското дефиле и реши да не отваря отново досието срещу България по случая „Калиакра“, свързан с изграждането на ветропаркове в района на Калиакра и Балчик. Това стана на заседание на Комитета, което се проведе в периода от 8 до 12 декември в Страсбург, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

На заседанието българската делегация представи напредъка по реализацията на непостроения участък на „Струма“ в района на Кресненското дефиле, постигнат в дух на конструктивно сътрудничество с жалбоподателите от Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле“.

Членовете на Постоянния комитет бяха информирани за приетата с Решение на Министерския съвет № 62 от февруари 2025 г. Пътна карта и създадената в изпълнение на решението от миналата година постоянно действаща експертна работна група.

В резултат на установения постоянен диалог бяха оттеглени всички образувани административни дела, възпрепятстващи изграждането на магистралата и предприети значими стъпки за нейното завършване. В началото на ноември 2025 г. беше издадено разрешение за строеж на обхода на град Кресна, които след завършването си ще изведе интензивния трафик от града и ще осигури безопасността на неговите жители. В допълнение, до края на годината се очаква да бъде подписан договор за проектиране и оценка на въздействието на трасето на новото западно платно, за което държавата пое ангажимент на миналогодишното заседание.

Всички изнесени от българската делегация факти бяха потвърдени от присъстващите на заседанието представители на НПО. Последователните съвместни усилия за изпълнението на този стратегически важен проект получиха единодушното одобрение на членовете на Постоянния комитет. Оттам посочиха, че след дълги години на непреодолим конфликт, работата по него се превръща в пример за това как може да се съвместят важни публични приоритети за изграждане на стратегическа инфраструктура и опазването на биоразнообразието.

Бернската конвенция ще продължи да наблюдава следващите стъпки по изпълнението на проекта и призова страните да продължат сътрудничеството. Отчитайки постигнатия напредък, Постоянният комитет ще разгледа отново напредъка на проекта на своето заседание след две години – през 2027 г.

По отношение на случая „Калиакра“ Kомитетът приветства усилията на България и отчете предприетите мерки за защита на птиците в крайбрежните зони от мрежата Натура 2000, включително разширяването през 2024 г. на забраните за изграждане на ветрогенератори в защитена зона „Калиакра“ и въвеждането на строги режими в защитена зона „Калиакра комплекс“.

В решението се подчертава и значението на независимите научни оценки и дългосрочното наблюдение, които потвърждават липса на значителни отрицателни въздействия върху мигриращите птици в района на Калиакра.