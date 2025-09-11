Биатлонистите на „Банско“ с 10 медала за купа „Боровец“

Младите биатлонисти на „Банско 2019“ заслужиха 10 медала за купа „Боровец“. Банскалии се включиха с отбор от 26 състезатели. В първия състезателен ден се проведе надпреварата в спринта. При момчетата младша възраст

сребро спечели Иван Котирков, сред момичета мл. възр. златото грабна Лъчезара Попдимитрова, а съекипничката й Никол Габерова се окичи с бронз.

Надеждите на „Банско 2019“ (сн. 1) и „Пирин“ (сн. 2) след традиционните състезания по летен биатлон в курорта Боровец



Втори и трети при до 9 г. са съответно Елисей Арнаудов и Владимир Михов.

Юлия Бисет (12 г.) е трета. 24 часа по-късно, отново в спринтовата дистанция, „Банско 2019“ наложи тотална доминация при момичетата мл. възр. Триумфира Симона Денинска, следвана от своите съотборнички Лъчезара Попдимитрова

и Габриела Попдимитрова. Иванина Габерова (12 г.) също отвя конкуренцията и заслужено се изкачи на върха сред връстничките си. С 16 деца в проявата участва и другият клуб от планинския курортен център „Пирин“. Най-добро класиране при момичетата постигна Божидара Дурчова, която е 7-ма в спринта.

Сред момчетата Нико Трайков влезе в топ 10, въпреки допуснатите грешки в стрелбата, които опита да компенсира с борбено каране. В надпреварата се включиха 148 деца от биатлон клубове от цялата страна.

ИВАН ДИМИТРОВ





