Бившата кметица на Бараково Ж. Лазова в жалба до ОИК: Конкурентката Цв. Иванова агитира приятелки близо до кметството, не ще и да излиза в отпуск

Бившата кметица на Бараково Жулиета Лазова натопи в ОИК – Кочериново конкурентката си за кметския пост на селото Цветанка Иванова, че си прави агитация в „залата на кметството“, ежедневно събира там жители на селото и води с тях „продължителни разговори“. Според Лазова освен със сладките приказки кандидат-кметицата Иванова потъпкала още по-сериозно Изборния кодекс, като заявила на една от раздумките, че няма да излиза в отпуск по време на предизборната кампания, която вече тече.

Лазова е убедена, че „това създава неравнопоставеност между кандидатите, както и е предпоставка за осъществяване на агитация на присъстващите в сградата лица“.

Като за първа към момента жалба ОИК направила щателно разследване по сигнала и пратила комисия на място. Оказало се, че Цветанка Иванова е секретар на читалището в с. Бараково и се събира с дружки в читалнята, която по стечение на обстоятелствата е в сградата на кметството. При проверката в сряда е констатирано, че действително при нея има 4-5 жени, но всичките в хор отговорили, че си бъбрят за всичко друго, не и за избори.

Кьорфишек се оказала и жалбата за това, че Иванова не иска да излиза в отпуск – според чл. 161 от ИК това е задължение за кандидати, които са на служба в администрацията на държавен или местен орган, но не касае секретар на читалище, което е юридическо лице с нестопанска дейност.

Засега това е единствената жалба в 3-те ОИК на Югозапада – Кочериново, Петрич и Бобошево, които организират идната неделя частични избори за селски кметове.

ВАНЯ СИМЕОНОВА