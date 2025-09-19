Бившата кюстендилска волейболистка Л. Банова лиши от първа победа „Германея“ с отменен гол за фал в атака

Новакът в третия ешелон на Югозапада „Германея“ извъртя трето равенство в кампанията след 1:1 на гости на младоците от „Славия II”, а от първа победа след края на заточението в селската група лиши сапаревобанчани главният съдия Любима Банова. Бившата волейболистка от Кюстендил отмени през второто полувреме гол на тима, воден от тандема Цветан Видински-Асен Нешев, който можеше да бъде с цената на три точки. Другите два хикса на състава от градчето с най-горещия гейзер в Европа също бяха при визити – в Ботевград с „Балкан“ и в Бистрица с „Витоша“. Петте поражения обаче държат отбора на дъното, с равен актив с другия аутсайдер „Пирин“ /ГД/. Следващият опит на „Германея“ да налучка печелившия коловоз е утре пред собствена публика срещу „Сливнишки герой“. На изкуственото игрище на стадиона в „Овча купел“ белите дръпнаха в резултата, но предимството им още преди почивката елиминира от дузпа обичайния заподозрян Робертин Атанасов, който е реализирал половината от осемте гола в стрелковата сметка на жълто-сините. Два пъти е прострелял противниковите мрежи Даниел Стоянов, а по веднъж капитанът Даниел Георгиев и съфамилникът му Веселин Георгиев.

Голмайсторът на новаците Р. Атанасов /вляво/



„СЛАВИЯ II”: Койчев, Колев, Василев, Генов, Чан, Г. Шопов, Б. Тодоров, Миков, Казълджиев, А. Попов, Л. Костов.

„ГЕРМАНЕЯ“: Крумов, В. Георгиев, Серафимов, Д. Георгиев, Златков, Киров, Атанасов, Наков, Т. Тодоров, Ст. Ангелов, Д. Стоянов. Резерви: Соколов, Лешай, К. Иванов, А. Георгиев, Рибарски, Л. Христов, Чечев, Хр. Александров/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





