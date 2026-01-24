Бившите областни управители Н. Шушков и Вл. Димитров успяха да пробият тълпата и да стиснат ръката на Р. Радев на церемонията по оттеглянето му от президентството

Бившият областен управител на Благоевград Николай Шушков вчера успя да преодолее опитите на хиляди българи да се доближат до президента Румен Радев на церемонията по оттеглянето му от президентския пост и за няколко секунди да му стисне ръката. Малко преди това възрастна жена накара държавния глава да й обещае, че ще стане премиер и ще оправи България, на което с лека усмивка Радев отвърна „Обещавам“.

Пред „Струма“ Н. Шушков разказа, че не бил сам, а с колеги, бивши областни управители от цялата страна, се разбрали предварително да отидат.

„Поздравих Радев, когато се ръкувахме, и му благодарих за добрата съвместна работа. Той също ми благодари. Друго не си казахме“, обясни Н. Шушков. Той призна още, че няма никаква представа как ще се развият занапред нещата около Румен Радев – дали ще успее да регистрира партия, или ще ползва регистрациите на други партии за явяване на предстоящите парламентарни избори, но беше категоричен, че Радев не му е звънял, за да го ангажира с бъдещия си партиен проект.

Припомняме, че Николай Шушков още през 2016 г. оглави инициативния комитет в Благоевград за избор на Румен Радев за президент първи мандат и оттогава е непрекъснато с него. Впоследствие Шушков, който е бивш шеф на митницата в Благоевград, беше два пъти областен управител и зам. министър на регионалното развитие от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от президента Румен Радев.

В тълпата изпращачи на Р. Радев е бил и другият бивш областен управител на Благоевград – Владимир Димитров.

Н. Шушков пробива тълпата, за да стисне десницата на президента Вл. Димитров



„Бяхме с Ники Шушков и другите колеги, аз предадох на президента поздрави от целия Пирински край и той ми благодари“, каза за „Струма“ Димитров, който беше начело на областта през 2005-2009 г., а през 2021 г. служебен кабинет го назначи за директор на Басейнова дирекция.

Още в средата на декември в. „Струма“ съобщи, че само няколко дни след оставката на кабинета в Пиринско се заговори, че Шушков и Димитров ще са в основата на бъдещия политически проект на Радев. На този етап и двамата твърдят, че още е рано, но не отричат. Говори се усилено, че Н. Шушков ще е областен координатор от Пиринско на бъдещата президентска партия, а Вл. Димитров ще му е дясна ръка.

ВАНЯ СИМЕОНОВА