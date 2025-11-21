Бившият висаджийски бос Н. Цветин-Близнака вдига в Разлог хипермаркет с РЗП 4000 кв.м

Бившият висаджийски бос Николай Цветин-Близнака и съпругата му Габриела неочаквано обявиха, че ще правят втори хипермаркет на голяма хранителна верига в Разлог. Съвместната им фирма „Селф Соф“ ООД, в която Цветин държи 99,92% от капитала, равняващи се на 1 181 600 лв., а Габриела Цветина участва с 1000 лв., подаде инвестиционно намерение в РИОСВ – Благоевград с описание на бъдещата инвестиция. Тя ще включва изграждане на сграда за обществено обслужване, хипермаркет, подземен резервоар и надземен паркинг със 120 паркоместа. Ще има и декоративно-навигационна кула с височина 22 м.

Бъдещият хипермаркет ще е с излаз към ул. „Г. Делчев“



Хипермаркетът ще е на терен от 10 696 кв.м с излаз на ул. „Гоце Делчев“. Че ще е на търговската верига, се споменава мимоходом в едно изречение: „Инвестиционният проект за хипермаркет… се разработва съгласно фирмен стандарт“.

Упоменато е още, че разгънатата застроена площ на магазина ще е 4000 кв.м, а до него ще има стопански двор с рампа за зареждане.

Искането на Цветини е РИОСВ да проведе задължителната оценка за въздействие на околната среда, но без да извършва преценка, което ще удължи сериозно процедурата с разрешителното.

Николай Цветин и неговият брат близнак Георги Цветин са сред основателите на групировката ВИС заедно с Васил Илиев и брат му Георги. Цветини и Илиеви са приятели от деца. След като през 1995 г. Николай Цветин погреба разстреляния Васил Илиев, той прие да стане дясна ръка на по-малкия му брат Георги Илиев, който бе провъзгласен за бос на групировката.

Габриела и Николай Цветини на купона по случай неговата 50-годишнина



За разлика от Георги Илиев, Николай Цветин успя да се опази от зрелищни гангстерски скандали. През 2000 г. пред басейна „Мария Луиза“ е взривен мерцедесът му, а през 2003 г. по чудо оцелява, след като килъри го обстрелват в ресторант „Пчела“. Оттогава той на практика се изтегля от обществения живот и се посвещава на грижите на две семейства – неговото и на брат му, който загина през 1992 г. при автомобилна катастрофа.

След като скъса с ВИС, Цветин, наричан някога „Мозъкът на ВИС”, заживя в Разлог, където има имение. Преди години обаче отново се върнал в София, откъдето върти бизнеса си, който е строителството. Последният му завършен бизнес проект в София е строежът на кооперация в жк „Гоце Делчев“, вдигната на мястото на митичния мутренски ресторант „Мираж“. Говори се, че Цветин обитава със семейството си апартамент на целия последен етаж от 5-звездната кооперация.

Любопитно е, че строежът на хипермаркет не е първата инвестиционна идея на Цветин по отношение на Разлог. През 2019 г. той имаше намерение да произвежда продукти, използвани в битовата и строителната химия на територията на складова база за гориво-смазочни материали с помпено-смесителна инсталация и разливна естакада в Разлог – мястото, на което се очаква да се появи новият хипермаркет. РИОСВ пусна процедура за преценяване необходимостта от ОВОС, Цветин обаче явно реши, че не му се занимава с производство, защото миналия месец екоинспекцията обяви, че решението й е загубило правното си действие.

ВАНЯ СИМЕОНОВА