Бившият висаджийски бос Н. Цветин-Близнака вдига в Разлог хипермаркет с РЗП 4000 кв.м

Бившият висаджийски бос Николай Цветин-Близнака и съпругата му Габриела неочаквано обявиха, че ще правят втори хипермаркет на голяма хранителна верига в Разлог. Съвместната им фирма „Селф Соф“ ООД, в която Цветин държи 99,92% от капитала, равняващи се на 1 181 600 лв., а Габриела Цветина участва с 1000 лв., подаде инвестиционно намерение в РИОСВ – Благоевград с описание на бъдещата инвестиция. Тя ще включва изграждане на сграда за обществено обслужване, хипермаркет, подземен резервоар и надземен паркинг със 120 паркоместа. Ще има и декоративно-навигационна кула с височина 22 м.
Хипермаркетът ще е на терен от 10 696 кв.м с излаз на ул. „Гоце Делчев“. Че ще е на търговската верига, се споменава мимоходом в едно изречение: „Инвестиционният проект за хипермаркет… се разработва съгласно фирмен стандарт“.
Упоменато е още, че разгънатата застроена площ на магазина ще е 4000 кв.м, а до него ще има стопански двор с рампа за зареждане.
Искането на Цветини е РИОСВ да проведе задължителната оценка за въздействие на околната среда, но без да извършва преценка, което ще удължи сериозно процедурата с разрешителното.
Николай Цветин и неговият брат близнак Георги Цветин са сред основателите на групировката ВИС заедно с Васил Илиев и брат му Георги. Цветини и Илиеви са приятели от деца. След като през 1995 г. Николай Цветин погреба разстреляния Васил Илиев, той прие да стане дясна ръка на по-малкия му брат Георги Илиев, който бе провъзгласен за бос на групировката.
За разлика от Георги Илиев, Николай Цветин успя да се опази от зрелищни гангстерски скандали. През 2000 г. пред басейна „Мария Луиза“ е взривен мерцедесът му, а през 2003 г. по чудо оцелява, след като килъри го обстрелват в ресторант „Пчела“. Оттогава той на практика се изтегля от обществения живот и се посвещава на грижите на две семейства – неговото и на брат му, който загина през 1992 г. при автомобилна катастрофа.
След като скъса с ВИС, Цветин, наричан някога „Мозъкът на ВИС”, заживя в Разлог, където има имение. Преди години обаче отново се върнал в София, откъдето върти бизнеса си, който е строителството. Последният му завършен бизнес проект в София е строежът на кооперация в жк „Гоце Делчев“, вдигната на мястото на митичния мутренски ресторант „Мираж“. Говори се, че Цветин обитава със семейството си апартамент на целия последен етаж от 5-звездната кооперация.
Любопитно е, че строежът на хипермаркет не е първата инвестиционна идея на Цветин по отношение на Разлог. През 2019 г. той имаше намерение да произвежда продукти, използвани в битовата и строителната химия на територията на складова база за гориво-смазочни материали с помпено-смесителна инсталация и разливна естакада в Разлог – мястото, на което се очаква да се появи новият хипермаркет. РИОСВ пусна процедура за преценяване необходимостта от ОВОС, Цветин обаче явно реши, че не му се занимава с производство, защото миналия месец екоинспекцията обяви, че решението й е загубило правното си действие.
