Бившият военен комендант Калин Грънчаров показа част от колекцията си с керамика и дърворезба в РИМ – Благоевград и разкри: За крондир за вино се пазарих 3 часа в Кападокия, уникална глинена печка открих на битака в София…

Керамика и дърворезба изложи в Регионалния исторически музей в Благоевград бившият военен комендант на града и известен колекционер Калин Грънчаров. Показаното е само малка част от сбирката му на старинни и съвременни предмети, и произведения на изкуството, събирана с години.

Страстта му се пробудила още в детството, когато започнал да събира пощенски марки. „После разбрах колко ценен е ръчният труд. Плени ме майсторлъкът на хората в работилниците и ателиетата, защото с новите технологии вече всичко може да се направи фабрично, но друго е майсторът да вкара душата си“, разкри Калин Грънчаров.

Председателят на читалище „Н. Вапцаров“ В. Новоселски дойде на изложбата с оперния певец Михаил Миланов

Крондирът, за който колекционерът се пазарил 3 часа в Турция Уникалната глинена печка, открита на битак в София

Сред изложените експонати обаче има и фабрични, които добавил в колекцията си, защото силно са го впечатлили.

„За един крондир 3-4 часа се пазарих в Турция. Това е най-трудният за изработка от грънчаря предмет и се използва за вино, а по-малките за ракия. Слага се на рамото и така се налива“, показва пъстър съд в една от витрините Калин Грънчаров. „Целият е рисуван ръчно, а отдолу художниците са си написали имената. Видях го на една екскурзия в Кападокия. Беше голям пазарлък, на няколко пъти си тръгвах, търговецът ме връщаше и накрая го спазарих за 100 лв. На връщане в автобуса на задната седалка не давах никой да припари, да не се счупи по невнимание, но като се прибрахме, веднага го пробвах у дома на сбирка с приятели“, разказа историята колекционерът.

Обяснява, че събира всичко, което му хареса по пазарите, дюкяните, битаците… Има над 1000 предмета, но в изложбата е наредил едва 140. Всеки от тях си има история, любопитна не по-малко от стойността му.

„Ето това например е нещо изключително интересно и оригинално“, показа К. Грънчаров висок глинен съд с множество дупчици под гърлото и обясни: „Това е печка, която работи на ток, вътре има реотани като на старите котлони, които нагряват студения въздух и той излиза през дупките в горната част като парно. Никъде не съм виждал подобна. Намерих я на битака в София, едно цигане я носеше, беше я счупил отдолу, та трябваше да я поправя. Смених реотаните и се изненадах колко бързо затопля и колко е ефективна“, продължава да се радва на придобивката си колекционерът, а приятелите му се пошегуваха, че с подобно устройство газовата криза няма да го засегне през зимата.

В експозицията признава, че най-ценна му е голяма, зелена стомна, дело на бусински керамици. Откупил я от приятел, който я имал от 15-20 г. преди него. „Тя е с долно пълнене, т.е. не се пълни отгоре. До нея е дяволската стомна, наричана още шейтанка, и тя е от Бусинската керамична школа, с 6 чучура, 5 от които са слепи и само от един може да се пие. Като не уцелиш правилния, оливаш се“, разкрива тайната на съда Калин Грънчаров.

Изложбата провокира интереса на многобройна публика

Изложбата провокира интереса на много хора, залата бе пълна и се наложи директорът на РИМ и собственикът на предметите на няколко пъти да приканят публиката за внимание да открият експозицията.

„Това е човек, който винаги интригува интереса ни с онова, което притежава във фондовете си, и бидейки наша конкуренция, е и най-добър приятел“, с признание за постоянството му през годините представи колекционера шефът на музея Кирил Алексиев и припомни първата експозиция на сбирка от сребърни предмети преди няколко години, която бе в същата зала.

Калин Грънчаров отбеляза, че историята на грънчарството датира отпреди 12 000-15 000 г. и Европа и Азия имат своите тайни, цветове и технологии, а в България по-масово производство на керамика започва през 18 и 19 век, когато се и се оформят няколко известни школи – Троян, Бусинци, Търново, Чепинци, Банско, Самоков, като всяка може да се познае по характерните цветове, които се използват.

„Освен керамиката имам около 250 резби, повечето резбовани бъклици и шишета“, обърна собственикът внимание и на втората част от експозицията, най-голям дял в която имат творби на благоевградския художник Явор Ичков.

Калин Грънчаров специално благодари на Румяна Хаджиева за помощта при аранжиране на предметите в музея и разкри, че догодина замисля мащабна изложба, в която да покаже много по-голяма част от колекциите си, за които е отделил 4 стаи в къщата си: една за керамиката, другата за медните предмети, третата за медни, бронзови и дърворезби, и четвъртата е за сребърните предмети.

Най-ценните предмети за К. Грънчаров в експозицията – голямата, зелена стомна и шейтанката до нея

К. Грънчаров призна, че тайната съпругата му да не роптае срещу колекционерската му страст е, че никога от нищо не я е лишавал, а на въпроса на мнозина има ли връзка фамилията му със сбирката, той отговори мъдро с усмивка: „Нищо случайно няма в живота!“.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА