Бившият гл. прокурор Иван Гешев вписан като адвокат в Перник

Бившият главен прокурор Иван Гешев е вписан като адвокат в Перник. Това показва справка в адвокатските регистри, а информацията съобщи адвокат Методи Лалов.

В регистъра е посочено, че решението за вписването на Гешев е от 23 септември 2025 г., пише „Лекс”. То се взема от Адвокатския съвет – в случая този на колегията в Перник. Съветът преценява дали са налице основания кандидатът да бъде вписан като адвокат.

За бившите магистрати като Иван Гешев Законът за адвокатурата предвижда забрана да бъдат вписани като адвокати, ако са освободени от длъжност съдия, прокурор или следовател при условията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията – т.е. за уронване на престижа на съдебната власт.

Това обаче е само временна пречка за вписването и по закон тя отпада, когато изтекат две години от датата на освобождаване от длъжност.

Указът на президента за освобождаване на Гешев като главен прокурор е от 15 юни 2023 г. Т.е. вече двете години, в които не може да бъде вписан като адвокат, са изтекли.

Преди да бъде избран за главен прокурор, Иван Гешев бе командирован за кратко време в Окръжна прокуратура – Перник.





