Бившият директор на ПГМЕТ – Петрич Н. Цанева стана наставник на 14 новоназначени школски шефове в областта

Новата дейност цели ускоряване процеса на адаптация и преминаване към лидерство на училищните ръководители

Бившият директор на ПГМЕТ /Професионалната гимназия по механо-електротехника/ в Петрич Невянка Цанева стана наставник на 14 новоназначени школски шефове в областта. Новата дейност и своеобразен вид менторство се въвежда с нова национална програма на МОН – „Подкрепа и наставничество на директори“, която е част от стратегията за развитието на образованието /2021-2030 г./. Наставниците са определени от регионалните управления на образованието, които са бенефициенти по програмата, а целта е да бъдат подкрепени новите директори, за да добият увереност, бъдейки подпомагани от опитни и успешни ръководители на образователни институции, които към момента не заемат длъжността „директор“.

Самата Н. Цанева е с 41 г. професионален стаж, от които 13 бе директор на ПГМЕТ.

В петък /16.01./ в заседателната зала на РУО се проведе първата среща между наставника и директорите, назначени при последните „партиди“ конкурси по новите правила. Малко след това репортер на „Струма“ разговаря с Н. Цанева. Тя сподели, че идеята е да създаде мрежа от наставници за 28-те области в страната, като поне засега заложените дейности са със срок до 30.11.2026 г.

„Целта на програмата и на самото наставничество е да се ускори процесът на адаптация и новоназначените директори бързо да преминат към лидерски позиции, защото не е достатъчно да бъдеш само администратор. Директорът трябва да бъде вдъхновител, лидер, да води колектива и родителите, да ги пленява с идете си и те да се реализират“, посочи Н. Цанева.

Н. Цанева при пенсионирането си през април 2021 г., когато бе удостоена с плакет „Дългогодишен принос в образованието“ от кмета на Петрич Д. Бръчков



Попитана как са я приели директорите /най-малкото заради вероятността от асоциации между наставника и експерти от РУО/, Н. Цанева призна, че първоначално е имала известни притеснения, но колегите й са я приели изключително добронамерено и веднага са споделили свои проблеми.

„И, да, аз ще бъда техен коректив, но не в смисъла на наказващ, санкциониращ и докладващ, а като техен спътник, подаващ им ръка и окуражаващ ги“, заяви наставникът и допълни, че по време на първата среща е представила самата програма. Също така предварително е разгледала училищните сайтове и е споделила с директорите забелязани от нея пропуски, свързани с актуализиране на информация и документация.

Наред с провеждането на екипните и онлайн срещи, както и разговори по телефона Н. Цанева сподели, че възнамерява да посети всяко едно от 14-те училища, за да се запознае на място с обстановката, да чуе и види къде директорите срещат трудности и да се идентифицират евентуално пропуски, така че да може да им окаже подкрепа.

„Като човек, ходещ по земята, приемам наставничеството като огромна отговорност, но и като възможност да се поздравим с успех“, заключи наставникът за област Благоевград.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА