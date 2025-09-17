Бившият евродепутат от Гърмен А. Адемов с оферта до екипа на президента: Слезте при мен в метрото, и без това скоро ще ви се наложи

Назначеният за съветник на премиера бивш евродепутат от Гърмен Асим Адемов призова колегите си съветници и секретари на екипа на президента Румен Радев да слязат при него в софийското метро и да се смесят с хората, понеже и без това скоро ще им се наложи. За да ги успокои, че в подземната железница не е страшно, Адемов се снима в един от влаковете на път за работа.

Коментарът му бе във връзка с информацията, че Румен Радев иска от държавата пари за коли, с които да се вози екипът им, след като НСО вече няма да ги превозва.

С типичното си хапливо чувство за хумор Адемов, който е литератор по образование, обясни снимката си:

„Румен Радев, президент вече с изтичащ мандат, поискал пари от държавата, за да се закупят коли, с които да се возят неговите секретари и съветници.

Защото досега са се возили с коли на НСО, а вече тази благинка им е отнета.

Аз пък като съветник от политическия кабинет на премиера Росен Желязков ползвам услугите на градския транспорт – метро, автобуси и трамваи.

И нито ми тежи, нито ми вреди на самочувствието.

Но това е разликата между ГЕРБ и популистите.

И съм много благодарен на Йорданка Фандъкова, че по нейно време е построено метрото, това бижу на София!

Така че колеги съветници и секретари на президента, елате в градския транспорт, слезте сред хората, и без това скоро ще ви се наложи.

Там не е страшно, даже е доста приятно и интересно”.

Припомняме, че след като беше една година безработен, Адемов получи оферта от Р. Желязков да го съветва по въпросите на образованието и земеделието. Преди да влезе в политиката, той беше директор на училището в гърменското с. Долно Дряново. По линия на ГЕРБ беше общински съветник, заместник областен управител и от 2017 до 2024 г. депутат в ЕП.

ВАНЯ СИМЕОНОВА






