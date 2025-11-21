Бившият зам. ректор на ЮЗУ проф. А. Стоилов влезе в класната стая, чете на ученици откъс от свой роман

Професорът по български език Антони Стоилов, който дълги години бе част от академичния състав на ЮЗУ и зам. ректор на университета, влезе в класната стая. Като част от регионалната седмица на четенето, инициирана от РУО – Благоевград с надслов „Прочетена страница – свят без граница“, проф. Стоилов гостува на учениците 7 „б“ клас в благоевградското 2 ОУ, а часът по БЕЛ на учителката д-р Юлия Манасиева бе нестандартен, различен и увлекателен.

На вниманието на седмокласниците бе поставена темата „Книгите и четенето в съвремието – традиция и новаторство“. В унисон с това д-р Манасиева разясни целта на инициативата и значението на четенето за духовното израстване на подрастващите.

Проф. А. Стоилов /сн. 1/ и Р. Мусов /сн. 2/ в класната стая на 7 „б“



Проф. Стоилов акцентира на триадата „Въображение – знание – опит“ като естествен резултат от четенето на художествена литература и всякакъв друг вид литература, което способства развитието на кръгозора. Прочете и забавен откъс от свой роман, за да може учениците да се погледнат с очите на отсрещния.

Гост бе и учителят по компютърно моделиране и информационни технологии Румен Мусов, който насочи вниманието върху платформи за четене на електронни книги (познати и нови) и начините, по които учениците могат да достигнат до тях, както и върху видовете формати за четене от гледна точка на удобството на четящия. Не пропусна обаче да припомни кои са безопасните източници за ползване на този тип книги.

Часът приключи с пожелание за нови срещи, на които учениците да споделят своите впечатления от прочетени от тях книги.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА