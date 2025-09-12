Бившият кмет на Сандански К. Бузов: Решението за именуване на ул. „6-ти септември” в Поленица прашясва вече четвърт век в общинската администрация, няма кой да постави табела

Решението за именуване на улица „6-ти септември“ в Сандански прашясва в общинската администрация вече четвърт век. „Улицата е именувана с решение №1043 от 02.12. 2004 г., но и до днес не е поставена табела”, съобщи бившият кмет на община Сандански Костадин Бузов, който е изградил жилищна кооперация там и от години живее на тази улица.

„На няколко пъти съм поставял въпроси към кметовете Андон Тотев, Кирил Котев и на настоящия кмет да бъде поставена табела, от която да е видно, че улицата е „Шести септември“. При среща с бивши и настоящи кметове те ме уверяват, че улицата ще бъде именувана. Предприех и действия да изработя табела на улицата, която да я поставя преди 6 септември. Но отговор не получих. Табелата е при мен, но без съдействие на общината няма как да я поставя, защото ще ме обвинят в посегателство над общинско имущество”, каза бившият градоначалник Костадин Бузов.

Той апелира към местните законотворци не само да гласуват решения, но за същите да се следи и за тяхното изпълнение. К. Бузов сподели, че според него има и други гласувани решения на Общинския съвет в Сандански, които не са изпълнени. Какъв е точният брой, К. Бузов обеща да провери, въпреки че времето, което ще отдели за това, ще бъде доста дълго, но е, но е категоричен, че ще се справи. И той е с надежда, че на следващия 6 септември улицата в с. Поленица ще бъде именувана на 6-ти септември.

ЛИДИЯ МАНЕВА






