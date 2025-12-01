Бившият нападател на ЦСКА Ст. Сакалиев призна за фалшив гол срещу „Марек“: „Играх с ръка, но и Марадона го направи“

Бившият футболист на ЦСКА и доскорошен администратор на червените Стойко Сакалиев разказа за прословутата асистенция с ръка, която направи преди малко повече от две десетилетия в Дупница. На 7 ноември 2004 г. армейците завършиха 2:2 с „Марек“, след като изоставаха с два гола на Станислав Руменов. Едно попадение за гостите връща Емил Гъргоров-Бадема, а в 54-та мин. Сакалиев отклонява топката с ръка към Костадин Хазуров, който изравнява и фиксира подялбата на точките. Голът предизвиква конфликт между двата щаба, а играчи на домакините налитат на главния рефер Галин Москалев и той дори притичва да гледа ситуацията на телевизионната камера, което може да се счита за първия опит за ВАР не само в българския, но и в световния футбол. „Топката я ударих с ръка – признавам го. Когато стана суматохата, едни футболисти отидоха при страничния съдия, трима-четирима дойдоха при мен. Главният съдия отиде на камерата на bTV да гледа повторение – за първи път ВАР у нас. Идват при мен футболисти и ме питат: „Сака, удари ли топката с ръка?“ Казах им: „Да“. А точно в този момент съдията казва: „Играй!“ Не исках да подроня авторитета на съдията – той е главното действащо лице. Едни ще сметнат, че съм постъпил правилно, други – не“, заяви Сакалиев в подкаста „Код Спорт“ и припомни, как благодарение на „Божията ръка“ на Марадона Аржентина отстрани Англия на 1/4 финалите на мондиала през 1986 г. и впоследствие стана световен шампион. Саката призна още как е финтирал журналистите на „Бончук“ преди 21 г. „Спомням си, че не исках да имам сблъсък с медиите. Автобусът ни беше тръгнал и аз излязох от стадиона с кола през изхода, откъдето минават пожарните“, разкри Ст. Сакалиев.

ТОНИ КИРИЛОВ