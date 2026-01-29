Бившият плувен ас на „Вихрен“ Антъни Иванов: Около Игрите в Лас Вегас за 10 месеца ще спечеля много повече средства, отколкото за всичките години в националния отбор на България

Не могат да ми изкарат проба, както на Владо Николов и Ивет Лалова, защото такава не съществува, твърди полублагоевградчанинът

Един от най-добрите ни плувци в последните години – полублагоевградчанинът Антъни Иванов, чиято състезателна кариера премина и през „Вихрен“, изненада спортната общественост с решението си да се включи в Enhanced Games – международни игри, чиито участници могат да използват средства за подобряване на представянето си, без това да е задължително. Синът на родения в Благоевград треньор по плуване Антон Иванов-Бамби разкри в интервю за bTV всички детайли около условията, федерацията и своята мотивация да продължи битката в сините коридори.

„Тук е моментът да кажа, че със сигурност няма да говоря с никой друг журналист, понеже мисля, че коментарът тук ще бъде достатъчен. И второ, за разлика от това какво е мнението на хората, всъщност Enhanced Games не са допингирани игри, а са игри, в които могат да се използват неща за подобряване на постиженията, но това не е задължително. Това е за хората да направят избора сами и да решат дали са готови да поемат този риск. Дали ще го поема аз или не е със сигурност мое решение и дали ще го направя или не, не съм решил все още. И да реша, и да не реша, със сигурност няма да го обявявам, ще се разбере в края на май месец. Но във всички случаи хората, които твърдят, че е имало нещо свързано с това преди, ще разберат на 24 май дали наистина е било така. Ако съм използвал нещо по време на подготовката, тогава вече може да бъдете сигурни. Интересното ще бъде ако видите голямо подобрение на резултата тогава. Вече ще трябва да се замислите дали всички неща, които съм казвал през годините, не са наистина верни. Игрите ще бъдат от 21 до 24 май в Лас Вегас“, заяви А. Иванов. Той и всички останали спортисти тренират в Абу Даби. Проектът на трима американски милиардери дава възможност на спортистите да се състезават и използват забранени вещества и препарати от Световната антидопингова агенция. В тазгодишното издание ще се впуснат 50 участници в три спорта – плуване, лека атлетика и вдигане на тежести. Сред тях е и Антъни Иванов. Плувецът ни е със спрени състезателни права до 2027 г., но може да се включи в Enhanced games. Той разказва как е стигнал до това решение. „Направих няколко коментара по случай Игрите, в които отбелязах, че цялото това нещо е направено със смисъл спортът да бъде развит напред. И при положение, че така или иначе на всички ни е ясно, че по време на Олимпийски игри много от хората ползват забранени вещества и се състезават срещу хора като нас, българите, които нямат особена техника, нямат особени такива неща и не могат да си позволят такива неща. Състезаваме се голи срещу тях… Не виждам как един човек може да подкрепя българи да ходят на Олимпиада и да се състезават срещу американци при положение, че това е абсолютно нечестно. Защото много добре знаете, че условията там и условията при нас не са еднакви. Докато условията в тези игри тук са абсолютно еднакви за всички. Всеки има собствен избор какво иска да направи, всеки има собствен избор как иска да тренира, всеки има собствен избор как иска да се състезава и върху какво да наблегне. Нещо, което не го е имало досега никъде. Такава равнопоставеност не е имало досега в спорт. И за това подкрепих идеята, треньорът на организацията се свързва с мен, след което говорих с по-високопоставени хора, договорих условията с тях и когато стигнах до момент, в който ми хареса предложението, реших, че е достатъчно, за да приема и да бъда част от цялото това нещо, при положение че в нашата плувна федерация и Българския олимпийски комитет (БОК) продължава да се прави гавра с абсолютно всички български спортисти. Удължиха моето наказание до края на 2027 г., вече не знам колко пъти ми го удължаваха без причина“, добави държавният рекордьор на 200 метра бътерфлай. Той разясни и какво се изисква от него.

Антъни Иванов В Абу Даби с част от плувците и треньорите, ангажирани с Enhanced Games Любимият стил бътерфлай На тренировка в Благоевград С баща си А. Иванов По време на Олимпиадата в Токио

„С риск да обидя много хора, със сигурност за 10 месеца тук ще изкарам много повече средства, отколкото съм изкарал за всичките ми години в националния отбор на България. Даже не искам да сравнявам колко пъти повече ще бъде, защото е изключително грозно, знаейки бюджета, който са имали последните години и как хората молеха за по 1500 лева заплата, която не им беше давана, което е най-грозното. Но от мен се изисква да тренирам сериозно, да съм навреме за абсолютно всички задължителни занимания – било то тренировка, фитнес, масаж, каквото и да е друго“, споделя А. Иванов.

Наградният фонд в Лас Вегас (САЩ) е в пъти по-голям от този в олимпийските дисциплини на трите спорта. Организаторите осигуряват по 250 000 долара на всеки победител, както и възможност да спечели чек за $1 милион при подобряване на световен рекорд. Бившият ас на клуба от Сандански отговори и дали ще използва забранени вещества по време на Игрите. „Не мисля, че мога да коментирам нещата, които са позволени да се използват в Игрите, но доколкото знам абсолютно нищо не е забранено. Това е цялата идея – списък на забранените вещества не съществува. Какви неща ще бъдат използвани, нямам право да коментирам. Знам какви ще бъдат, но наистина не мога да кажа, защото ще бъда санкциониран. Това е въпрос на конфиденциалност“, продължава нашенецът. Нямаше как да бъде подмината и темата дали Антъни може да счупи световен рекорд. „Бих се радвал да прочета такова заглавие. Но хората казваха, че съм допингиран по време на нормалната ми кариера, а никога не съм посягал към такива вещества. Точно заради това съм единственият, на когото не могат да изкарат проба, както изкараха на Владо Николов и Ивет Лалова. На мен не могат да ми изкарат такава проба, защото тя не съществува“, убеден е делфин специалистът. Накрая той обясни може ли да се върне някога към олимпийското плуване. „Много се надявам. Ако мога да плувам до 40 години в тази организация, ще го направя, защото никога не съм имал по-добро отношение към себе си. Никога не съм работил с такива професионалисти. И това няма абсолютно нищо общо с това, което се опитват да го изкарат хората“, завърши Антъни Иванов.