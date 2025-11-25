Бившият председател на Детския парламент в Благоевград Д. Борумов взе диплома за магистър от най-стария университет в Нидерландия

При специален ритуал за придобиване на магистърска степен остави подписа си в Потната стая редом до Айнщайн, Чърчил, Обама…

Бившият дългогодишен председател на Детския парламент в Благоевград, възпитаникът на Математическата гимназия Димитър Борумов, регистрира поредния си академичен успех. Преди дни той се дипломира като магистър по „Международни отношения“ със специализация „Глобална политическа икономика“ от Лайденския университет, което е най-старото висше училище в Нидерландия и един от най-старите действащите университети в света.

Припомняме, че през 2021 г. Митко, който пет мандата бе председател на Общински младежки парламент – Благоевград, Ученическия парламент към ПМГ и вицепрезидент на Младежкия воден парламент към Министерството на околната среда и водите, завърши средното си образование с диплома 6.00 и замина за Страната на лалета, където бе приет за студент. Там се фокусира върху задълбоченото опознаване и изучаване на различни области в Близкия изток, културата, историята, политиката и икономиката на региона. Така след защита на дисертация на тема „Как неолиберализмът сложи край на арабската студена война: Международният валутен фонд и икономическите спънки между Египет и монархиите в Персийския залив през 70-те години“ придоби бакалавърска степен по „Международни науки – политика, икономика, култура и език на Близкия изток“.

Междувременно той продължи да надгражда знанията си, да се развива и миналата седмица официално стана магистър – политически икономист.

„Това бе едногодишно пътешествие, изпълнено с много знания, нови приятелства, значителна доза критично мислене и безброй интелектуални разговори с преподаватели и колеги.

В рамките на това ми обучение изследвах световната икономика от глобална перспектива с фокус върху три основни теми – развитието на съвременната икономическа система от критична историческа гледна точка, бъдещето на световната икономика в условията на екологичните кризи и проблемът с грижата в икономиката.

Последният ми проект – магистърската теза „Кой се грижи/На кого му пука? Деинституционализацията на грижите за възрастни хора в България и ролята на българската държава в изменението на режима на грижа за възрастните”, бе последната стъпка, необходима за получаването на дипломата“, сподели Д. Борумов, който е сред най-изявените и успешни млади благоевградчани, а наред с академичното си развитие е обучител, мотиватор и участник в международни форуми и социални каузи.

По повод академичното си разрастване магистърът коментира и че е научил много – не само теоретични подходи към актуални въпроси или практически решения на съществуващи проблеми, но и да мисли мултидисциплинарно.

Д. Борумов при защитата на последния си проект – магистърската теза С диплома в ръка При поставянето на подписа си в Потната стая

„Научих се да подхождам към проблемите от различни гледни точки, за да търся най-обективните и подходящи решения. Научих, че нищо не съществува във вакуум – всичко е взаимосвързано. Научих, че понякога онова, което изглежда като идеалното решение, едва докосва повърхността на по-големия проблем. И още много, много други неща“, каза Д. Борумов и отчете ролята на преподавателите си.

А самото придобиване на магистърска степен е свързано и със специален ритуал. Митко се подписва върху стената в прочутата Потна стая на Лайденския университет, където са подписите и на Алберт Айнщайн, Уинстън Чърчил и Барак Обама.

„Бих могъл да напиша поне цяла глава от книга, за да изразя всичките си чувства, но ще кажа само, че стоя на раменете на гиганти. Прекланям се пред тях! Предстоят нови проекти, бъдещето изглежда все по-светло!“, обобщи Д. Борумов.

