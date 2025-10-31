Бившият съветник в Благоевград Р. Динков събори във ВАС акт на НАП за 233 000 лв., даже осъди данъчните да му платят 55 000 лв.

Бившият общински съветник в Благоевград и почетен консул на Казахстан Рашко Динков събори в съда солен акт на Националната агенция по приходите. Преди година Динков го обжалва пред Административен съд – Благоевград, но жалбата бе отхвърлена като неоснователна. ВАС обаче постанови, че той не само трябва да бъде отменен, но дори приходната агенция е длъжна да плати солидна сума в размер на 55 000 лв. на фирмата на Рашков „Хидроенержи БГ“ ООД за съдебни разноски.

Актът, издаден от Териториална дирекция на НАП – София, е за не изцяло изплатени целеви вноски за 2022 г. към Фонда за сигурност на електроенергийната система /ФСЕС/. Към дължимата сума от 199 761,59 лева приходната агенция начислила и лихва за забава в общ размер на 32 487,85 лева.

Според твърдението на НАП фирмата имала договор за компенсиране с премии, сключен с ФСЕС, със срок на действие до 10.07.2029 г., съгласно който дружеството е задължено да подава декларации с данни за дължимите целеви вноски и да ги внася. ВАС обаче установи, че не само договорът отдавна е прекратен, но и е пропусната съществена част от процедурата по установяване на задължението – първо НАП била длъжна да покани благоевградската фирма да си коригира цифрите в декларацията и да довнесе дължимото, и едва ако това не стане в 14-дневен срок, чак тогава да пише акт.

Покана от НАП до „Хидроенержи-БГ“ по делото обаче не е установена. При това положение според магистратите фирмата е изпълнила задължението си и е подал надлежно декларации към ФСЕС, но не била уведомена по никакъв начин, че декларацията не е точна, и направо получила акта. ВАНЯ СИМЕОНОВА