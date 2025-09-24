Бившият треньор на орлетата Хр. Янев – Джуджето глади панталони за ЦСКА

Наставникът на „Ботев“ /Вр/ и бивш предводител на орлетата Христо Янев-Джуджето глади панталони за ЦСКА. След равенството с армейците специалистът даде ясно да се разбере, че е готов да застане начело на червените от Борисовата градина. „Бях болезнено честен с настоящия ми отбор в дните преди мача. Всички сме част от „Ботев“ (Враца) в момента, ясно е, че аз съм Христо Янев за футболна България благодарение на ЦСКА. Времето ще покаже, готов съм да дам своя опит на ЦСКА, но ако има нещо, което да се случи, трябва да излезе не от мен. Близкото бъдеще ще покаже какво ще се случи. За всички е ясно, че ЦСКА трябва да изглежда по различен начин. Най-малкото хората на терена трябва да отговарят на енергията по трибуните, ЦСКА е начин на живот“, коментира Янев.





