Бившият футболист на ФК „Вихрен” /Сандански/ А. Соколов спечели на търг имот за 41 000 лв. в Мелник

Бившият футболист на ФК „Вихрен” /Сандански/ А. Соколов спечели на търг за 41 000 лв. имот общинска собственост в най-малкия град в страната – Мелник, при първоначално обявена цена с решение на Общинския съвет от 10 000 лв., направена от независим финансов оценител. Имотът с площ от 69 кв.м е известен като тераса към хотел „Болярка”. Той и досега е стопанисван от Соколов, който плаща наем на общината за ползване на терена, върху който са поставени маси и столове.

А. Соколов

Председателят на комисията Иво Стойчев отвори офертите на двамата кандидати



На второ място е класиран Емил Златков, собственик на къща за гости и ресторант в Сандански. Той е посочил в офертното си предложение цена 25 100 лв., която е с близо 16 000 лв. по-ниска от обявения за спечелил търга Ангел Соколов.

Тръжни документи бяха закупили 5-има кандидати, но трима от тях не се явиха, което наложи търгът да се проведе съгласно наредбата с час по-късно, след което председателят на комисията гл. експерт Иво Стойчев обяви победителя.

В рамките на 14 дни тече процедура по обжалване на търга, след това се издава заповед за спечелилия и се сключва договор за покупко-продажба.

ЛИДИЯ МАНЕВА






