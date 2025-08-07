Бившият шеф на пернишката болница преназначен на поста зам. директор

Емил Ненков, който бе директор на МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник и подаде оставка преди два месеца, вече е зам. директор по медицинската част на здравното заведение. Причината да подаде оставка бе кадровата криза, особено в детско и АГ отделение.

След назначаването на поста изпълнителен директор на болницата, която обслужва шестте общини в региона, на д-р Явор Дренски Ненков е преназначен за негов заместник.

Емил Ненков има две магистратури – по финансов и здравен мениджмънт. Работил е като медицински представител във фармацевтична компания, преди да бъде назначен за управител наПрофилакториума в Перник.След близо три години на шефското място там той бе назначен за директор на пернишката болница. На поста Ненков остана само осем месеца.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





