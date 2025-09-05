Бившият юрист на мина „Пирин“ А. Лолев разби плочките в задния двор на дома си в Австралия, за да спаси от залиняване смокиново дръвче

Приятелите му приеха нестандартното засаждане с умерен скептицизъм и пожелание – ако не успее да спаси дръвчето, поне на нефтен кладенец да попадне, докато копае под теракота

Бившият юрисконсулт на Профсъюзите в Благоевград и мина „Пирин“ Адриан Лолев, който e поет и музикант и от 40 г. живее в Австралия, посади смокиня насред теракотените плочки в задния двор на къщата си. Направил го по съвет на свои познати, след като им се похвалил, че дръвчето вече дава плод. Те обаче отсекли, че му е тясно в саксията и трябва да го закопае в земя, за да се развива.

„Изкопах 80 см дупка в пясъка и зарових линеещата смокиня в нея. Направих й три кръстни знака и четири молитви и сега ще чакам дядото да си каже думата.

Целият град е изграден върху пясък и всичко вирее, колкото и да е чудно. Хайрлия казах!“, обясни Лолев с привичното си чувство за хумор.

За „Струма“ той добави и че дръвчето е подарък от щерка му, но залиняло, докато той обикалял един месец Европа.

„Казаха ми, че иска доста вода, но тук през зимата вали често и няма проблем. Има доста влага под плочките. Сложих и малко хубава земя и тор. Казаха ми, че смокинята обича пясък, ама да видим“.

Идеята на Лолев да зарови смокинята под плочките бе приета от приятелите му с умерен скептицизъм. Един от тях го предупреди, че дървото пуска много големи корени и ако случайно се захване в пясъка, отдолу може да надигне всички останали плочки, да спука някоя тръба или дори да събори къщата. Положителното в дупката под теракота било, че Лолев може да попадне на нефтен кладенец.

Преди да бъде заровено под плочките, дръвчето даже даде първия плод Моменти от нестандартното засаждане /сн.

3,4, 5/ сн.4 сн.5

„Майстор плочкаджия си оскуба мустаците. Току-що“, реагира друг на любопитните снимки от нестандартното засаждане.

Трети го посъветва да увива дръвчето с прозрачно фолио през зимата, а приятелка на пишман градинаря направи бърза справка с астрологичната прогноза за деня и обяви благата вест, че луната ще помогне за вкореняването.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





