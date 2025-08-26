Бивши и настоящи играчи на „Интер“ подариха хандбален празник на Благоевград и треньорката си С. Арабаджиева

Бивши и настоящи състезатели на „Интер“ изненадаха с импровизиран хандбален празник треньорката си Софка Арабаджиева и напълниха залата в Спортния интернат. Гвоздеят на програмата бе приятелският мач между „Отборът на опита“ и „Отборът на младостта“, спечелен драматично от батковците с 45:41 (19:19). Техният вратар Тодор Аврамов, който повече от 15 г. живее и работи в САЩ, направи поредица спасявания и не позволи на съперника да се откъсне в резултата. Софтуерният инженер от Сиатъл респектира с проявите си под рамката и вдъхна увереност на понатежалите, но запазили класата си Александър Попгеоргиев-Чаков, Иван Чорбаджийски, Радослав Стоянов, Денис Чамишки, Ивайло Дилов… Мотор на тима бе продължаващият образованието си в Китай разпределител Борислав Павлов, чиито изпълнения бяха наслада за окото и на най-претенциозните зрители. Сред тях бяха и официалните гости Иван Пелтеков, проф. Стоян Иванов и доц. Евгени Кавдански, до един свързани неразривно с хандбала в Пиринско. Огъня при младоците поддържаха голмайсторът на зона „Витоша“ (до 19 г.) Калоян Сотиров и юношеският екснационал Мартин Борисов, от примера им постепенно се заразиха и останалите.

Опитът (сн. 1) подчини младостта (сн. 2) в края



„Хандбалът е жив в Благоевград, спокойно можем да направим отбор за „А“ група“, изрази задоволството си от видяното до почивката проф. Ст. Иванов. През вторите 30 минути по-големите, водени от С. Арабаджиева, наблегнаха на шоуто с але-уп на Попгеоргиев. Отговорът в същия стил не закъсня, а за реализацията на ефектното изпълнение се погрижи Сотиров. Треньорката на младежите Даниела Попгеоргиева разполагаше с по-къса пейка, ала горивото на селекцията й бе с по-високо октаново число и напълно компенсираше кадровия дефицит. Сблъсъкът, безукорно изнесен от рефера Слави Тичков, вървеше към справедливо равенство, но в края старите кучета бяха изкушени от открилите им се шансове за победа и грабнаха успеха с мощен финален спринт.

Участниците в ханбалното шоу с официалните гости и част от публиката

Импровизирана ложа в залата на Спортния интернат

Момент от вълнуващия мач



„ИНТЕР – ОТБОРЪТ НА ОПИТА“: Т. Аврамов, Ал. Попгеоргиев, Б. Павлов, Р. Стоянов, Б. Юсев, Ат. Стоянов, Ив. Чорбаджийски (Д. Чамишки, Ив. Дилов, Д. Христов, Т. Пандохов, Д. Майсторски, М. Попов, Кр. Багашки).

„ИНТЕР – ОТБОРЪТ НА МЛАДОСТТА“: М. Борисов, К. Сотиров, М. Павлов, Ст. Щурков, Р. Тодоров, К. Иванов, Д. Диманков (А. Чавеев, А. Сучев, Ал. Янев, П. Алексиев).

ИВАН ДЕЛЧЕВ





