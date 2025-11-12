Бивши и настоящи футболисти на „Марек“ се изправиха срещу жени в демонстративен мач за подкрепа на деца със специални образователни потребности

Инициативата събра 7200 лева за обучението по АВА терапия на няколко преподаватели от Дупница



Настоящи и бивши футболисти на „Марек“ се включиха в благотворителна инициатива за подкрепа на деца със специални образователни потребности. На едно от помощните игрища на стадион „Бончук“ под непрестанен дъжд те играха демонстративен мач срещу отбора на „ПИЛАТЕСките“, съставен изцяло от жени. Край терена бе поставена специална кутия за дарения в подкрепа на кампанията, като в нея бяха събрани 7200 лв.

Демонстративната футболна среща бе инициирана от дупнишката актриса Виктория Янева-Кръстева и бе под надслов „Най-важните мачове не са за точки, а за хора! Когато играеш за добро – винаги печелиш“.

Както вече писахме, в средата на месец октомври в Дупница бе дадено началото на мащабна кампания в подкрепа на децата с аутизъм. Началото на инициативата бе обявено от председателя на Общинския съвет Костадин Костадинов. Организатор е благоевградската фондация „За утре“, а техен партньор на местна почва ще бъде дупнишкото сдружение „Близо ДО ТЕБ“.

Целта пред всички е да бъдат събрани достатъчно средства за обучението по АВА терапия на няколко преподаватели от Дупница. Въпросната терапия използва приложно-поведенчески анализ на всяко дете и отзивите от прилагането й в благоевградския Център за деца със специални образователни потребности е доста положителен. От известно време по същия модел се работи и в разложко училище, където резултатите също дават поводи за оптимизъм. Към днешна дата на територията на община Дупница има повече от 200 деца с аутизъм, като бройката постоянно се увеличава. На този фон специалистите в града изобщо не достигат и така не може да бъде отделено необходимото време за индивидуална работа с всяко дете със СОП. Точно поради тази причина местната власт се е наела със стартирането на кампанията, която да събере средства за финансиране обучението на още специалисти по метода АБА. За целта са нужни около 60 000 лева, като от сдружение „Близо ДО ТЕБ“ ще помогнат за инициативата.

Именно демонстративният футболен мач бе един от основните „инструменти“, който да помогне за събирането на колкото се може повече средства. Всички поканени бивши и настоящи футболисти на „Марек“ откликнаха и се включиха в тима на „ТИТАНИТЕ на Югозапада“. Това са сегашните марекчани Константин Костадинов, Христо Каймакански и Илия Димитров, както и доскорошните футболисти на дупничани Александър Близнаков („Пирин“), Николай Ганчев („Хебър“), Веселин Любомиров и Александър Башлиев („Вихрен“). За „ПИЛАТЕСките“ играха Виктория Янева, Десислава Янева, Светлана Николова, Ренета Шаламанова, Катя Станкева, Милена Стоянова и Емилия Йотова. В ролята на наставник и на двата отбора влезе бившият вратар и треньор на вратарите на „Марек“ Даниел Белчев. Съдия на двубоя беше Йонко Гергов, а като „медицинско лице“ се изяви Леонид Хаздай. За фотографското отразяване на събитието се погрижиха Александър Миленков и Николай Граховски.

Бивши и настоящи футболисти на „Марек“ се изправиха срещу женски импровизиран отбор Момент от демонстративната среща На изкуственото игрище пред стадион „Бончук“ се събраха доста хора въпреки лошото време Дупнишката актриса Виктория Янева-Кръстева / в средата/ и нейните приятели и съмишленици останаха доволни от събраните средства „ПИЛАТЕСките“ „ТИТАНИТЕ от Югозапада“



„Приятели, даваме старт на нова, мащабна кампания съвместно с фондация „За утре” – Благоевград. Нарекохме я „Бъдеще с усмивка”, защото искаме усмивките на децата с аутизъм и на техните родители да се върнат на лицата им. Наричат ги шарени, специални, спектърни или деца с остър ум, но това всъщност са нашите деца, децата на Дупница. Всички имаме дълг към тях, защото образователната система все още не е адаптирана към тревожната тенденция за нарастващия им брой. Необходими са повече и съвременно обучени специалисти, които да работят с тях в училище, за да учат нормално и да станат пълноценни, самостоятелни хора. Молбата ни е да инвестирате средства и грижа в тяхното бъдеще! Необходимата сума е 60 000 лева, с която ще платим обучението на няколко преподаватели по АБА терапия, при която се използва приложно-поведенчески анализ на всяко дете. Тя се прилага успешно в Център за деца със специални образователни потребности в Благоевград, намиращ се в едно от местните училища, а отскоро се реализира и в Разлог. Инициативата за тази кампания е на майки от Дупница, чиито деца посещават центъра в Благоевград и се радват на удивителни резултати. Тяхното желание е развитието на децата да продължи и в училище, което сега е трудно и ограничено. Нека заедно да помогнем на над 200 семейства в Дупница, чиито деца са диагностицирани с аутизъм, да са спокойни за бъдещето им! Разчитаме на подкрепата на местния бизнес, на училищата, които винаги са били наши съмишленици, на всички хора, за които емпатията не е просто дума. Знаем, че Дупница винаги се обединява около смислени каузи. И повярвайте, тази наистина си струва. Сигурни сме, че ако отново се обединим, ще успеем!“, написаха от дупнишкото сдружение „Близо ДО ТЕБ“ по повод кампанията.

Те са категорични, че ще продължат с различните инициативи, за да могат децата на Дупница да имат още по-добро бъдеще. Някои от тях ще бъдат свързани и с предстоящите коледни и новогодишни празници, които традиционно обедняват още повече хора.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



