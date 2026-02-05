Бивши полицейски служители от СОД – Благоевград се събраха след 13 г.

Ексначалникът Йордан Латинов в ролята на главен иницитор и организатор на банкета

Служители от закритата полицейска структура „Сигнално-охранителна дейност“ в ОД на МВР – Благоевград се събраха на банкет след 13 години. Инициатор за сбирката беше ексначалникът на СОД – Благоевград Йордан Латинов, който заедно със счетоводителката на дирекцията Христина Митева поеха цялата организация и координация, за да се реализира идеята.

На тържеството, което се проведе в популярен ресторант, имаше бивши полицаи и техници на СОД от Благоевград, Петрич, Сандански и Гоце Делчев, сред тях бяха бившият зам. директор и шеф на „Охранителна полиция“ в Пиринско Страхил Иванов, началникът на техниците Георги Филянов, култовият полицай Николай Доганджийски-Колевеца, а от Великобритания специално дойде Димитър Лалев. В приятна обстановка бившите сотаджии се впуснаха в спомени за „доброто старо време“ и обмениха опит за новостите в охранителната дейност, тъй като повечето от тях продължиха работата си в частни фирми.

Припомняме, че държавната охрана, или сектор СОД, бе закрита през 2013 г. от тогавашния вътрешен министър Цветлин Йовчев с мотив, че МВР не бива да извършва търговска дейност.

След сбирката бившият техник Димитър Лалев написа трогателен пост в социалната мрежа:

„СОД – област Благоевград не беше просто служба, а система, изградена от хора с характер, дисциплина и професионализъм. Техническият състав поддържаше сложни системи, които преди години струваха много – като техника, знания и човешки труд. Патрулите реагираха мигновено на всеки сигнал. Покриването на обекти, залагането на екипи и изпълнението на всяка задача се правиха с точност, отговорност и уважение към хората, които разчитат на нас. Не по-малко важен беше и административният състав – хората, които стояха зад организацията, документацията, без която системата нямаше да фунционира. Всеки отдел беше част от едно цяло. Гордея се, че бяхме част от СОД – Благоевград, с хората, които я изградиха, и с духа, който още ни събира“, заяви Лалев.

Той счита, че закриването на структурата е било грешка, и посочва, че във Великобритания, Австрия, Германия и Швейцария подобни държавни служби продължават да съществуват и да обслужват висококатегорийни обекти, защото сигурността е ценност, а не разход.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА