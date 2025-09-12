Бивш защитник на „Пирин“ (ГД) подписа с отбор от Втора лига

Бившият защитник на „Пирин“ (ГД) Петър Зографов е най-новото попълнение на „Етър“. Ръководството на клуба и 21-годишният футболист подписаха договор и той се присъедини към подготовката на тима за предстоящото домакинство срещу „Спартак“ (Пл) от 8-ия кръг на Втора лига. Зографов е роден на 2 юни 2004 г. в София.

П. Зографов получава виолетовата фланелка на новия си тим



Преминал е през отборите на ЦСКА 1948, „Созопол“ и „Пирин“ (ГД). Във великотърновския тим ще носи фланелката с №2. „Идвам в „Етър“ с амбиции да се развивам, да пробия и да се утвърдя в мъжкия професионален футбол. Играя като десен бек, но мога и като ляв. Нямам търпение да работя с треньор като Иван Иванов“, заяви Зографов след подписването на договора си.

ИВАН ДИМИТРОВ






