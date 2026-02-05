Бивш играч на „Академик Благоевград“ с дабъл-дабъл за победа над  „Политехника“

Бившият баскетболист на „Академик Благоевград“ Георги Бързаков се отличи с дабъл-дабъл за победата на „Хасково“ с 62:70 (14:19, 21:41, 40:55) над „Политехника“ в Западната „А“ група. Срещата от 17-ия кръг премина при поделено надмощие в зала „Дружба“. До почивката господстваха домакините, след това дупнишкият тим се събуди, но не можа да стопи натрупания пасив. Г. Бързаков остана на паркета 35:55 минути и записа 16 точки, 10 борби и 6 асистенции. С дабъл-дабъл приключи и Динко Христов (18 т., 12 б.). Сред съекипниците им беше и екснационалът Тенчо Банев. 45-годишният център респектираше със своите 210 см и за близо 14 минути реализира 4 т. и овладя 4 отскочили топки. От лилавите с дабъл-дабъл е Омар Ел-Аюби (14 т., 11 б.), а най-резултатен в сблъсъка бе Кристиян Георгиев (22 т.). Дупнишкият отбор остава на трето място с 21 т., колкото имат и хасковлии на второто, но с мач по-малко. Води „Видабаскет“ с 24 т., а четвъртият „Левски А“ е с 16 пункта. Следващата среща на „Политехника“ е на 15 февруари с „Чавдар“ в Троян.

Г. Бързаков подава зад гърба на Кр. Георгиев Ел-Аюби опитва да избегне чадъра на Т. Банев Кр. Георгиев и О. Ел-Аюби вкараха повече от половината точки на лилавите в зала „Дружба“

„ХАСКОВО“: Бързаков-16, Радев-8, Христов-18, Читадзе-8, Енчев-6 (Банев-4, Кр. Желев-10, Й. Желев).

„ПОЛИТЕХНИКА Б“: М. Петров-7, Генов-6, Кр. Георгиев-22, Тодоров-5, Б. Петров-6 (Младенов, Запрянов-2, Ел-Аюби-14, Симеонов, Ваклинов, Ангелов, Пенев).

ИВАН ДИМИТРОВ