Бивш играч на „Пирин“ (ГД) потопи разложани в Сливница

„Пирин“ (Рз) загуби визитата си на „Сливнишки герой“ с 0:1 и продължава да бъде близо до опасната зона в класирането на третия футболен ешелон. В пореден двубой решаващ фактор се оказа головата немощ на тима, която го мъчи от началото на сезона. Избраниците на наставника Христо Джоджов бяха по-активни на стадиона в Сливница, но с нулев коефициент на полезно действие пред противниковата врата. Герой за домакините бе доскорошният състезател на „Пирин“ (ГД) Мартин Иванов, който в четвърти пореден мач бележи и носи важни точки на отбора си. Той се разписа в 5-та мин. след добра комбинация, започната от Максим Мечикян, и асистенция на Александър Бонев. В 11-та мин. шут на Бонев мина в опасна близост до целта. После гостите поеха инициативата и в 20-та мин. Петър Дънгов излезе сам срещу вратаря, но но не успя да го преодолее. Атанас Чепилов пробва от 25 метра рефлекса на Мартин Цветанов, който обаче внимаваше и се справи с коварния изстрел на ветерана в 30-та мин. 5 минути по-късно пиринци организираха добра атака, ала Тео Караджов не улучи опразнената врата. В 41-та мин. Петър Попадийн стреля в обсега на Цветанов. През второто полувреме пиринци продължиха да натискат. Преимуществото им по-скоро бе стихийно, което бе добре дошло за добре организирания противник.

„СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ“: М. Цветанов, Данчев, Карагьозов, Г. Илиев, Й. Тодоров, Цв. Тодоров, Мечикян, Бонев, Добчев, М. Иванов, Аличков (Резерви: Радков, Д. Димитров, Йовчев, Василев, Миланов, Данчев, Жеков, Николов)

„ПИРИН“ (РЗ): Ив. Димитров, Зайденов, Сандев, Попадийн (46-Лефтеров), Гроздин, Караджов, Чепилов, Дънгов (60-Газиев), Родов, Булалас (60-Киров), Савов (87-Ганджов)

ГЕОРГИ СТОЯНОВ





