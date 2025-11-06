Бивш комита измина за 1 г. пътя от нашенската Втора лига до шведския елит

Пред 600 свои привърженици, настанени в сектора за гости на „Фолкън Алкохолфри Арена“, отборът на „Вестерос“ победи с 1:0 „Фалкенберг“ и се завърна в шведския елит. Догодина там ще мери сили с местните грандове и бившият футболист на „Беласица“ Аксел Таонса, който пристигна в скандинавската държава преди 1 г. и беше сред най-добрите играчи в състава на зелено-белите през целия сезон, с основен принос за бързото завръщане в „Алсвенскан“. Задачата на мениджъра Кале Карлсон и хората му преди този предпоследен кръг се свеждаха генерално до това да не допуснат „Йогрите“ да спечели повече точки срещу гостуващия лидер „Калмар“, отколкото те биха могли да вземат във Фалкенберг, защото авансът им на второто място бе 4 т. Мачът за „Вестерос“, в който Таонса игра пълни 90 минути, вървеше трудно и ултрасите на тима все по-често наддаваха ухо какво се случва на „Улеви“ в Гьотеборг, откъдето дойде добрата вест, че „Йоргрите“ губи с 0:2 малко преди края. Емоциите се отприщиха с пълна сила след победния гол в добавеното време на Мамаду Диане с неспасяем снаряд в далечния ъгъл на вратаря, а финалният съдийски сигнал в 98-та мин. даде началото на фиестата в зелено-бяло на терена с участието на футболисти, треньорски щаб и запалянковци.

Бившият комита ще играе от пролетта в шведския елит След победния гол сенегалецът М. Диане падна на колене пред Аксел и компания Фенове и играчи в зелено-бяло се смесиха на терена след щастливия завършек на мача

Преди последното завъртане в първенството вече е ясно, че водачът „Калмар“ с 64 т. и вторият „Вестерос с 62 т. влизат директно в елита, а „Йоргрите“ не може да бъде изместен от топ 3 и ще играе плейоф за място в най-високото ниво.

СТАНЧО СТАНЧЕВ