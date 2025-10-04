Бивш национал показа новата

Бившият национал на Испания Марко Асенсио най-после показа новата си любов Лавиния Леонхард.

По случай рождения ден на базирания в Майорка модел офанзивният футболист публикува снимка в сторито си в Инстаграм. На нея се гушкат с блондинката на яхта във водите край о-в Сардиния.

Това е първата публична поява на двойката, която криеше досега връзката си. За първи път се заговори, че те имат романс, през февруари. Тогава Асенсио играеше под наем от ПСЖ в „Астън Вила“. Докато раздаваше автографи след мач с „Кардиф“ за Купата на Англия, до него се появи мистериозна дама. По-късно тя бе разпозната именно като Лавиния.