Бивш футболист на „Беласица“ бележи в 5-и пореден мач, докосва промоция в шведския елит

Аксел Таонса е с единия крак в шведския футболен елит, след като неговият „Вестерос“ записа успех с 2:0 като гост на доскорошния лидер в Суперетан „Йоргрите“, а решителното второ попадение заби доскорошният халф на „Беласица“, по когото петричките фенове продължават да въздишат. На легендарния стадион „Улеви“ в Гьотеборг подопечните на мениджъра Кале Карлсон поведоха още в 15-та мин. чрез централния нападател Микел Лагефодет, който осребри паса на бранителя Макс Ларсон. В 69-та мин. опитният халф Джонатан Ринг подаде към Аксел и той преодоля вратаря на домакините Хампус Густафсон, с което практически затвори мача. По този начин „Вестерос“ събра 59 точки, изоставайки на 2 пункта от лидера „Калмар“, но увеличи аванса си пред третия „Йоребро“ (55 т.). Котдивоарецът и неговите съотборници от „Вестерос“ са в серия от 7 поредни победи, а евентуалният успех в събота като гост на 5-ия в подредбата „Фалкенберг“ ще узакони завръщането на бяло-зелените в Алсвенскан предсрочно. До края на сезона остават 2 кръга и само някакъв грандиозен сакатлък би лишил „Вестерос“ от директната промоция. Ако развръзката не настъпи в следващия кръг, то Аксел и колегите му имат още един мачбол в последния 30-и кръг, когато на домашния стадион „Хитачи Енерджи Арена“ посрещат средняка „Варберг“, който спокойно доиграва сезона.

Бившият комита /вторият отдясно/ винаги е в центъра на събитията

До този момент Аксел записа участие в 24 мача на шведска земя, в които вкара 8 гола и даде 5 асистенции към съотборниците си, а тези показатели, пък и цялостното представяне на 21-годишния африканец го превръщат в един от най-важните играчи на Кале Карлсон, който прозорливо го привлече в началото на годината от втородивизионния „Беласица“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ