Бивш футболист на „Беласица“ прекъсна с автогол победната серия на новия си отбор

Злощастен автогол на бившия футболист на „Беласица“ Куфре Ета във втория му мач за „Войводина“ /Нови Сад/ прекъсна победната серия на неговия нов отбор, който завърши 2:2 вкъщи с опашкаря в сръбската суперлига „Явор“ /Иваница/. До този момент бяло-червените бяха навъртели 3 последователни успеха в първенството и вървяха безгрешка в челото на класирането, редом до грандовете „Цървена зведа“ и „Партизан“. Тимът от втория по големина град в западната ни съседка поведе срещу аутсайдера чак в 72-та мин. с попадението на Лазар Николич, който разпечата вратата на Никола Василиевич след добър пас на Лазар Ранджелович. Много скоро след това нигерийската резерва на гостите Кайоде Салиман изравни и върна напрежението в лагера на домакините. На свой ред сънародникът му в отсрещната половина Бамиделе Юсуф асистира на Ранжелович, за да изведе отново войводинци напред в 85-та мин. и по всичко изглеждаше, че нещата си идват на мястото. Яворите обаче не се примираха и късметът ги покри в 89-та мин. при една от последните им атаки, когато топката се отклони от тялото на Ета и точките бяха поделени. 20-годишният камерунец, който бе обявен за най-скъпия трансфер в историята на „Войводина“, влезе на смяна в 37-та мин. на мястото на контузилия се опорен халф Джордже Сърномаркович и до белята в края играеше добре.

Т. Аксел не можа да помогне на „Вестерос“ да избегне загубата през уикенда

Всъщност сакатлък от подобен род не е прецедент в кариерата на талантливия африканец. Преди година и половина „Бела“ водеше срещу „Дунав“ в Русе с гола на Аксел Таонса в 75-та мин., а стражът Кирил Георгиев беше спасил дузпа, но дълбоко в добавеното време, в 98-та мин., Куфре простреля петричката мрежа и двубоят приключи 1:1. С равенството през уикенда новосадчани изостанаха на 2 т. от звездашите и гробарите, които делят върха с по 12 пункта и имат по един мач в резерв.

В същото време далеч на север „Вестерос“ на другия доскорошен комита Таонса Аксел, който се раздели не по най-добрия начин с „Беласица“ около Нова година, стъпи накриво след 1:3 в гостуването си на „Браге“ и също изостана от челниците „Йоргрите“ и „Калмар“. Котдивоарското крило на бяло-зелените във втори пореден мач не игра, след като не успя да се възстанови напълно от контузията в глезена.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





