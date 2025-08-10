Бивш футболист на „Беласица“ с четвърта поредна победа в Швеция

Четвъртата поредна победа на Аксел Таонса и неговият „Вестерос“, този път с 2:1 като гост на „Ландскрона“, поддържа повече от жива мечтата на тима на Кале Карлсон за скорошно завръщане в Алсвенскан, както се нарича шведският футболен елит. С успеха си на стадион „Landskrona IP“, зелено-белите не само защитиха 3-ата си позиция, отдалечавайки се на 4 точки от следващия ги „Варберг“, но и застигнаха втория „Калмар“, който удържа мястото, даващо право на дирктна промоция само заради по-добрата си голова разлика. Бившият играч на „Беласица“ в 8-ми пореден мач остана на терена през всичките 90 минути, като този път игра като централен нападател и в 65-та мин. получи първия си жълт картон, откакто се премести на Скандинавския полуостров в началото на годината. Добра изява на вратаря на гостите Антон Фагерстрьом в 10-та мин. им спести неприятно начало на мача, удар на Аксел с глава премина покрай гредата в 42-та мин. Секунди по-късно изстрел отново с глава на сенегалеца Мамаду Диане намери мрежата на домакините и „Вестерос“ дръпна в резултата. В 48-та мин. Таонса изскочи зад гърба на черно-бялата защита и техничено прехвърли излезлия насреща му страж на „Ландскрона“ Маркус Петерсон, но топката мина покрай рамката. В края на 7-минутното продължение на първата част бившият плеймейкър на „Бела“ подхвана атака отдясно, подаде към голмайстора М. Диане, който продължи към Джулиъс Йохансон, за да последва удар между 3-ма бранители в мрежата за 2:0. Херман Магнусон разтресе напречната греда на домакините след зрелищен удар със задна ножица в 53-та мин., а четвърт час преди края Макс Нилсон с глава прати топката в близкия ъгъл на Фагерстрьом, колкото да вкара почетно за „Ландскрона“. За нещо повече домакините не показаха сили и възможности.

